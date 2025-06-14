Напуганы репрессиями: ученые массово бегут из России – разведка

За шесть последних лет из России сбежали более 60 тысяч исследователей.

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Россия ежегодно теряет около 1% своих ученых / коллаж: Главред, фото: szru.gov.ua, УНИАН

Кратко:

Россия ежегодно теряет около 1% своих ученых

Преимущественно они бегут в Германию, США и Швейцарию

Из России рекордными темпами бегут ученые. "Утечка мозгов" приблизилась к показателям 1990-х годов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным украинских разведчиков, Россия ежегодно теряет около 1% своих ученых, чего не было уже более четверти века. За шесть последних лет из России сбежали более 60 тысяч исследователей, в первую очередь физиков, кибернетиков, астрономов и математиков. Преимущественно они бегут в Германию, США и Швейцарию, хотя добавились и новые более экзотические направления - Армения, ОАЭ, Казахстан.

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Отмечается, что российские ученые напуганы репрессиями, которые против них развернул кремлевский режим: российских ученых "физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям". Так, недавно погиб разработчик ракетного комплекса "Искандер", чью смерть записали на "черных риелторов". Среди других показательных случаев - осуждение 77-летнего физика за "госизмену" и гидролога за "убийства 20-летней давности".

"Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию. Политика Кремля системно уничтожает науку", - отметили в украинской разведке.

Социально-политическая обстановка в РФ:

Как сообщал Главред, за время полномасштабной войны против Украины Россия полностью адаптировала свою экономику, политическую систему, общество и другие сферы к условиям военного положения. Кроме того, так называемые "зетники" - часть населения, которая активно поддерживает войну, будут категорически выступать против любых попыток ее остановить или заморозить. В случае реализации подобных сценариев в РФ может начаться новый виток внутренних репрессий. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

Количество погибших и раненых в рядах российской армии с начала полномасштабной войны уже приблизилось к миллиону, однако это не влияет на отношение большинства россиян к войне и не побуждает их к протестам. Об этом заявил в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Центральный банк России предостерег кремлевских политиков, что США и ОПЕК могут вызвать резкое падение цен на нефть, подобное кризису 1980-х годов, который способствовал распаду СССР.

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