В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причина

В России стоит ждать усиления репрессий против граждан которые как поддерживают, так не поддерживают войну России против Украины, отметил аналитик.

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Кремль готовит масштабную волну репрессий против россиян / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гетман:

В России при любом сценарии остановки войны против Украины начнется волна репрессий

Определяющим фактором для Кремля считается лояльность к режиму

За время полномасштабной войны против Украины Россия полностью адаптировала свою экономику, политическую систему, общество и другие сферы к условиям военного положения. Кроме того, по его мнению, так называемые "зетники" - часть населения, которая активно поддерживает войну, будут категорически выступать против любых попыток ее остановить или заморозить. В случае реализации подобных сценариев в РФ может начаться новый виток внутренних репрессий. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

По его словам, преследования могут коснуться не только оппонентов войны, но и тех, кто слишком активно ее поддерживает. По его мнению, власть не заинтересована в идеологически убежденных гражданах независимо от их позиции, что подтверждает пример ареста Игоря Стрелкова.

"Впрочем, большинство из них просто испугаются и перестроятся. Те, кто не успеет, попадут в опалу и под репрессии", - указывает он.

В конце концов, как перемирие, так и продолжение войны, по словам Гельмана, могут повлечь репрессии как против оппозиционеров, так и против активных граждан РФ, которые поддерживают войну.

"То есть там надо быть не за войну и не против войны, а за власть и Путина. Быть крайне лояльным и уметь переобуваться каждый день. Вот тогда ты в этой ситуации выживешь", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда Путин может отказаться от претензий на четыре области Украины:

Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД РФ Сергей Лавров согласился на инициативу Турции о проведении нового этапа переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили российские СМИ после встречи Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По информации Deutsche Welle, если обе стороны проявят готовность, мирные переговоры с участием Ватикана могут стартовать уже через три-четыре недели. При этом Папа Римский не будет участвовать лично - речь идет о технических консультациях на рабочем уровне.

В то же время российский политтехнолог и галерист Марат Гельман считает, что Украине нужно продержаться на фронте как минимум до осени, ведь до того времени конкретных результатов переговоров ожидать не стоит.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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