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РФ пойдет на уступки Украине: политтехнолог назвал сроки и условия

Анна Ярославская
22 мая 2025, 11:55
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Переговорный процесс затянется, а параллельно будут идти боевые действия.
Марат Гельман, война в Украине
Марат Гельман спрогнозировал ход мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Facebook Марат Гельман, 93-я ОМБр Холодный Яр

Главные тезисы:

  • Мирные переговоры затянутся
  • Пперемирия пока не будет
  • Прогресса в переговорах можно ждать не раньше осени

Украине необходимо до осени удержать оборону страны, поскольку до этого времени результатов мирных переговоров не будет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

По его словам, переговорный процесс затянется, а параллельно будут идти боевые действия.

"Я думаю, что до осени результатов переговоров не будет. Переговорный процесс затянется, возможные встречи, условно говоря, раз в две недели. А параллельно будут идти боевые действия", - сказал он.

По словам Гельмана, когда кончится лето, можно будет подсчитать, на сколько метров продвинулась российская армия, и чего стоило Путину такое продвижение.

"Исходя из таких подсчетов, должно стать понятно, что захват четырех областей военным путем осуществить невозможно. И тогда русская делегация пойдет на так называемые компромиссы. К примеру, на уступки в вопросах линии разграничения и сдержит свои амбиции в отношении четырех областей", - считает эксперт.

Смотрите видео - Марат Гельман рассказал, когда Путин может отказаться от претензий на четыре области Украины:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, мотивируя это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада.

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

Тем временем Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться технические переговоры о прекращении огня в Украине.

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Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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