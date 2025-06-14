Уничтожаем врага: в ВСУ оценили шансы наступления РФ на Сумы

Россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области.

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В ВСУ оценили шансы наступления РФ на Сумы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Ситуация является очень сложной и динамичной

Наибольшим преимуществом врага является его количественный состав

У россиян недостаточно сил и средств, чтобы создать угрозу для города Сумы. Такое мнение выразил старший офицер отделения коммуникаций 117 отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко в эфире "Киев24".

Он отметил, что ситуация является очень сложной и динамичной. По словам Лантушенко, наибольшим преимуществом врага здесь сегодня является его количественный состав.

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"Наши защитники уничтожают врага, но на позиции заскакивают через непродолжительное время другие. Других тоже уничтожаем. То есть россиян здесь много. Но свидетельствует ли это о том, что у них есть силы, например, условно создать угрозу для города Сумы? Абсолютно нет", - прокомментировал он.

Как отметил Лантушенко, россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области, но у них это не получается.

Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, аналитики DeepState на днях рассказали, что оккупанты приблизились к Сумам на расстояние в 20 км. Появилась угроза применения врагом FPV-дронов по городу. В Сумской ОВА сказали, что дроны до Сум не долетают.

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение, рассказал Главреду бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, вражеские силы могут попытаться перерезать дороги от Сум на Конотоп, Глухов и Киев, чтобы реализовать свои "цели".

Враг может получить возможность наносить удары по окрестностям города Сумы FPV-дронами в случае захвата Хотина или Юнаковки, считает аналитик DeepState Руслан Микула. Потеря этих населенных пунктов способна подорвать украинскую логистику, что приведет к последствиям.

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