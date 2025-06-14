Успехи ВСУ на Сумщине: Зеленский заявил об освобождении одного села

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте.

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Освобождение Андреевки на Сумщине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ выбивают оккупантов с приграничья Сумщины

Украинским бойцам удалось освободить Андреевку

На Курском направлении также продолжаются бои

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины. В частности, ВСУ удалось освободить Андреевку. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

"Был доклад главкома Александра Сырского по фронту, по нашим активным действиям. Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине - пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, по итогам этих дней особой благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка - "именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки".

Зеленский также рассказал о продолжении активных действий на территории врага на Курском направлении.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак заявил, что противник постоянно пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы нанести там свой удар. В частности, РФ сосредоточила значительные ресурсы с целью оккупации Покровска.

Старший офицер отделения коммуникаций 117 отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко сказал, что у россиян недостаточно сил и средств, чтобы создать угрозу для города Сумы. Однако, ситуация является очень сложной и динамичной.

В то же время, представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов заявил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области является ложью.

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