Dzidzio прокомментировал рождения первенца у экс-жены - реакция певицы Slavia

Славия нашла новую любовь и впервые стала мамой.

https://glavred.info/starnews/dzidzio-prokommentiroval-rozhdeniya-pervenca-u-eks-zheny-reakciya-pevicy-slavia-10673423.html Ссылка скопирована

Slavia впервые стала мамой - реакция Dzidzio / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official, instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Кратко:

Slavia и Dzidzio расстались 4 года назад

Певица построила новую семью и недавно родила первенца

Дзидзьо отреагировал на это событие

8 июня 2025 года украинская певица Slavia (Ярослава Притула) впервые стала мамой. Мальчик появился на свет во втором браке артистки - с бизнесменом Андреем Павлюком. Пара успела узаконить свои отношения за день до рождения сына.

Уже несколько дней Славия и ее муж принимают поздравления с пополнением в семье. Не остался в стороне и Михаил Dzidzio Хома, который был первым мужем Притулы.

видео дня

На ее странице в Instagram он оставил комментарий с поздравлениями. "Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребеночек будет благословенным и счастливым, а родительство принесет вам много радости", - написал Дзидзьо.

В ответ новоиспеченная мама пожелала бывшему мужу также познать радость отцовства, "когда придет лучшее время".

Slavia впервые стала мамой - реакция Dzidzio / instagram.com/slavia_official

Ярослава Притула и Михаил Хома были вместе 20 лет. Восемь из них они провели в официальном браке, который завершился разводом в 2021 году. Недавно Славия впервые призналась, почему она и ее первый муж не завели детей.

Дзидзьо и Славия были вместе 20 лет / instagram.com/slavia_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у Джамалы украли сценический костюм с Евровидения-2016, в котором певица одержала победу на международном музыкальном конкурсе.

Также стало известно, что украинский певец Melovin перенес операцию. Он признался, что расстроен тем, что откладывал эту жизненно важную процедуру так долго.

Читайте также:

Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред