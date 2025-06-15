Почему нельзя говорить "більша половина": какую ошибку допускают многие украинцы

На самом деле неправильно использовать такое словосочетание.

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Почему нельзя говорить "більша половина"/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, unsplash.com

Вы узнаете:

Почему неправильно говорить "більша половина"

Какой ошибки стоит избегать

Нередко можно услышать фразу "більша половина", когда кто-то описывает количество чего-то. Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, в чем именно состоит ошибка и как говорить правильно.

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Она отметила, что нередко можно услышать от кого-то фразы вроде "в моєї сусідки більша половина картоплі така, як горох" или "більша половина працівників фабрики захворіла на ковід".

"Більша половина" - это как? "Половина" - это одна из двух равных частей. Слово "половина" нужно заменить на слово "частина" и сказать: "А в моєї сусідки більша частина картоплі така, як горох", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "більша половина":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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