Дроны и мотоциклы: РФ перешла на более эффективную тактику штурмов – NYT

Летнее наступление России на фронте в Украине демонстрирует заметные достижения, большие, чем в предыдущие месяцы. Этому продвижению способствует новая российская тактика, которая сочетает в себе атаки дронов и мотоциклетные штурмы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Так, в мае российские войска захватили примерно 278 квадратных километров украинской земли, что более чем вдвое превышает их достижения в апреле. Наибольшее продвижение агрессор имел к югу от Константиновки в Донецкой области и вблизи российской границы на севере Сумской области.

В этом году заметным изменением на фронте стало систематическое использование мотоциклов и гражданских автомобилей для быстрого перемещения на открытой местности. Но если Украина полагается на них для логистических нужд, то россияне ходят на этой технике в штурмы, пишет NYT.

В Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп - найти щель в украинских оборонительных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на подмогу им высылают дополнительные группы.

На руку украинской обороне здесь играет сложный ландшафт, представленный преимущественно оврагами, поэтому россияне вынуждены полагаться на дороги для своего наступления. Однако, если россияне доберутся до большого лесного массива на северо-востоке от Сум, сдерживать россиян станет труднее, говорит военный аналитик финской группы Black Bird Group Паси Паройнен. Листва деревьев даст российским пехотинцам хорошее прикрытие от украинских дронов, и тогда сдержать наступление можно будет, только перебросив на это направление дополнительные силы пехоты.

Однако главным направлением российских усилий является Константиновка на Донбассе, говорит Паройнен. По его мнению, все остальные фронты - это лишь отвлечение украинских сил от направления главного удара. По словам украинских военных, на некоторых участках Константиновского направления численное преимущество России в людях составляет 20 к 1.

И именно на Донбассе Россия активно применяет свою мотоциклетную тактику. По словам аналитиков, она заключается в следующем. Сначала российские беспилотники активно бьют по украинской логистике на определенном участке, чтобы полностью ее изолировать от внешней поддержки. Затем изолированный участок активно обстреливают артиллерией и авиабомбами. Уже после этого в атаку идут малые отряды штурмовиков, и часто именно на мотоциклах.

Именно эту тактику россияне пытаются воплощать максимально системно, пишет NYT.

Как сообщал Главред, офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал о том, что оккупанты сосредоточили в направлении Покровска группировку, которая постоянно штурмует украинские позиции. Враг может уничтожить город обстрелами.

ВСУ отбросили оккупантов возле Котляровки, которая находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью, сообщили в DeepState. Впрочем, россияне на Донетчине продвинулись в районе трех населенных пунктов.

Летом россияне сосредоточатся на попытке оккупации Покровска и Константиновки, говорил Иван Ступак. Если города падут, захватчики отправят свою группировку на окружение Славянска и Краматорска.

