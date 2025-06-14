Популярная украинская певица оказалась в эпицентре ракетного обстрела Израиля

Kola поделилась своими эмоциями от пережитого.

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Певица Kola новости - звезда пережила ракетную атаку в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Кратко:

Кола приехала в Израиль незадолго ракетной атаки

Артистка была сильно напугана происходящим

Украинская певица Kola (Анастасия Прудиус) сейчас находится в Израиле, и стала свидетельницей перенесенной страной массированной ракетной атаки, нанесенной Ираном. Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram.

Сперва Кола храбрилась, ведь в Украине из-за страны-оккупанта подобные ночи, к сожалению, не редкость. Однако позже по-настоящему испугалась.

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Над зданием, где во время ракетной атаки находилась певица, прогремело около 15 взрывов. Это произвело на Анастасию сильное впечатление. "Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине, и у нас это каждую ночь, и что я ничего не боюсь... Ага, до первых взрывов над головой не боюсь", - поделилась она.

Певица Kola новости - звезда пережила ракетную атаку в Израиле / instagram.com/kola__official

Певица Kola новости - звезда пережила ракетную атаку в Израиле / instagram.com/kola__official

К слову, в Израиль Kola приехала на лечение. Более полугода она откладывала эту поездку из-за плотного рабочего графика. "Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. Ну и, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", - рассказала певица.

Певица Kola новости - звезда пережила ракетную атаку в Израиле / instagram.com/kola__official

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Кто такая Kola? Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

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