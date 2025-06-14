Известный певец признался, почему "ограничено годен" к службе

Андрей Кравченко раскрыл, как обстоят его дела с воинским учетом.

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Андрей Кравченко певец - почему артиста признали ограничено пригодным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andrii_kravch

Кратко:

Андрей Кравченко ограничено пригоден к военной службе

Артист получил этот статус 9 лет назад

Украинский певец Андрей Кравченко активно выступает, помогает ВСУ и не прячется от общественности. В недавней беседе со Славой Деминым артист, который пять лет работал в Ансамбле Государственной пограничной службы, рассказал, как обстоят его дела с воинским учетом сегодня.

Так Кравченко признался, что имеет звание младшего лейтенанта запаса, и почти десять лет имеет статус ограниченно годного к воинской службе. Его певец получил еще в 2016 году из-за проблем со здоровьем (раскрывать которые он отказался). Сейчас его данные обновлены согласно с новым законодательством.

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"Я с 2016 года ограниченно годен к военной службе. У меня действительно были проблемы со здоровьем. Если бы я сейчас не поддерживал, я, наверное, здесь с тобой не стоял бы. Я не хочу об этом говорить. Не хочу. Это для меня болит. Все вот эти учетные данные, все вовремя подавал. То есть никаких моментов нет", - сообщил Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко певец - почему артиста признали ограничено пригодным / Скриншот YouTube

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Кто такой Андрей Кравченко? Андрей Кравченко - заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).

Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.

Известно также, что певец имеет звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".

Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.

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