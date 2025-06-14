Занесены в Красную книгу: в Украине выявили уникальных и редких птиц

Главное:
- В национальном парке обнаружена крупнейшая на западе Украины колония редких птиц
- Главным открытием является колония белых косарей - уязвимого вида из Красной книги Украины
В Галицком национальном природном парке обнаружили самое большое на западноукраинских территориях скопление редких пернатых из семейств Ибисовых и Чаплевых. Как сообщила научная сотрудница Александра Бучко в Facebook, речь идет о белых косарях (Platalea leucorodia) - птицах, которые относятся к уязвимым видам, занесенным в Красную книгу Украины.
В июне команда специалистов провела долгожданное обследование многовидовой колонии, которая сформировалась в орнитологической зоне наблюдения. В результате было обнаружено 25 гнезд косарей, в которых подрастает 36 птенцов. Общая численность этих птиц в регионе сейчас составляет примерно 90 особей.
"Это действительно уникальная колония для запада Украины - самая большая и ценная из известных сегодня", - отметила Бучко.
Для косарей типичным местом гнездования являются территории вдоль побережья Черного моря. В Галицком нацпарке первые их гнезда обнаружили еще в 2010 году, однако с тех пор новых случаев не фиксировали.
Кроме косарей, в этой колонии также поселились другие редкие виды птиц, в частности малая белая цапля (Egretta garzetta) и квак обыкновенный (Nycticorax nycticorax). Исследователи насчитали 29 гнезд малой белой цапли (в них - 101 птенец) и 52 гнезда квака (168 птенцов).
Суммарная популяция этих видов в парке сейчас составляет ориентировочно 160 и 270 птиц соответственно.
Кроме того, орнитологи отметили редкое появление еще одной занесенной в Красную книгу птицы - бурой коровайки (Plegadis falcinellus). Обычно она встречается в дельтах Дуная, Днестра и Днепра, а также в южных регионах страны.
Также рассказывалось, как радиация изменила птиц в Чернобыле.
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Что известно о Галицком национальном природном парке?
Галицкийнациональный природный парк - это природоохранная территория в Украине, расположенная в пределах Галицкого района Ивано-Франковской области. Он является важным объектом природно-заповедного фонда Украины, созданным с целью сохранения, воспроизводства и рационального использования уникальных природных комплексов Прикарпатья.
Расположен вдоль живописного Днестра и реки Лимница, на славных княжеских землях древнего Галича. Главная усадьба парка находится в городе Галич.
Общая площадь парка составляет 146,848 км². Территория разделена на функциональные зоны: заповедную, регулируемой рекреации, стационарной рекреации и хозяйственную.
Растительный мир богат и разнообразен. Список сосудистых растений парка насчитывает 1050 видов, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины. Среди редких растений: кукушкины черевички, любка двулистная, лилия лесная, офрис пчелоносный, сон большой, ковыль волосистый, анемона нарциссоцвета, молочай волынский.
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