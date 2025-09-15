Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

В краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск, считает Юрий Федоренко.

Работа по обороне Купянска продолжается интенсивно / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Юрий Федоренко:

Работа по обороне Купянска продолжается интенсивно

ДРГ в Купянске имеют две задачи

В краткосрочной перспективе россияне не могут полностью оккупировать Купянск. Такое мнение в эфире "Громадського радіо" высказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Он отметил, что работа по обороне Купянска продолжается интенсивно.

"По моим убеждениям, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", - сказал командир.

Говоря о Купянске, он отметил, что "с временно оккупированной территории и вплоть до РФ идет этот самый газопровод". В определенный момент появилось подозрение, что враг мог восстановить газотранспортную систему, отремонтировать на оккупированной части, и начать использовать ее для переброски личного состава.

"После того, как стало понятно, что противник прибег именно к такой тактике, Силы обороны провели ряд мероприятий, которые позволили эту трубу повредить, в частности в районе реки, что привело к ее набору водой и илом. На текущий момент труба противником не применяется. Движение врага не фиксируется по самой трубе", - подчеркнул военнослужащий.

Он также рассказал, что регулярных российских войск в Купянске нет, но диверсионно-разведывательных групп достаточно много. Они проникают с северной окраины.

ДРГ, по словам Федоренко, имеют две задачи, первая из которых имеет политический характер.

"Они переодеваются в гражданское, и задача - добежать до узнаваемого места в Купянске, растянуть тряпку в виде российского флага, тогда подлетает дрон и снимает картинку, что якобы российские войска заняли Купянск", - отметил он.

Вторая задача - это занятие высот, а также просачивание в те дома, которые находятся на высотах.

"Противник своими разведывательными средствами в полной мере не может понять, по каким маршрутам происходит украинская логистика, в какие часы, с какой периодичностью. Соответственно, российские военные занимают место и начинают наблюдать, затем передают эту информацию на российские координационные центры, которые запускают беспилотники в то время, когда логистика наиболее интенсивна", - пояснил командир.

Бои в районе Купянска – что об этом известно:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских оккупантов в районе Купянска. Cудя по карте, враг продвинулся на северо-западе в направлении населенного пункта Мирное.

Россияне пытаются прорваться в Купянск, рассказал руководитель местной военной городской администрации Андрей Канашевич. Бои идут на окраинах города. Украинские военные отражают атаки.

Оккупанты попытались использовать газовую трубу, чтобы пробраться в Купянск, сказали в оперативно-стратегической группировке Днепр. Впрочем, ВСУ установили над трубой огневой контроль. В Купянске идет контрдиверсионная операция.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

