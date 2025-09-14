Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

Россияне под Добропольем пытались вернуться к тактике с бронетехникой, после чего ВСУ нанесли по ним сокрушительный удар.

ВСУ остановили россиян под Добропольем, вряд ли они широко применят бронетехнику и под Купянском / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Россияне применяют на фронте тактику малых групп

Враг вряд ли использует колонны бронетехники в боях за Купянск

Российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники. За последнее время они вернулись к предыдущим маневрам лишь под Добропольем Донецкой области, вследствие чего ВСУ нанесли по ним жесткие удары. Поэтому в боях за Купянск враг не рискнет применить бронетехнику. Об этом заявил военно-политический обозреватель, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Как войска РФ наступали под Добропольем

В интервью Главреду он рассказал, что оккупанты на фронте используют преимущественно тактику наступления малыми группами. Исключения было во время боев под Добропольем, когда враг применил колонны бронетехники и нарвался на ответный удар со стороны украинских военных.

"Недавно россияне попытались вернуться к своей предыдущей тактике и использовать бронетехнику под Добропольем. Они попали в цейтнот - в условиях, когда мало времени, им нужны были определенные результаты до момента встречи Путина с Трампом на Аляске.

Когда объясняют, что в районе Доброполья россияне продвинулись малыми штурмовыми группами из-за ситуации со сложным ландшафтом, это немного не соответствует действительности. Оккупанты изменили тактику и задействовали бронетехнику, чего не было уже давно. Об этом свидетельствуют и сообщения Генштаба ВСУ об уничтожении 12 танков и около сотни единиц вражеской автомобильной и мототехники", - объяснил Снегирев.

"Это было бы как минимум неуместно"

По его мнению, вражеские силы не будут применять в боях за Купянск колонны бронетехники.

"Но я не думаю, что под Купянском россияне попытаются задействовать бронетехнику. Вряд ли они начнут палить, условно говоря, Кантемировскую или Таманскую дивизии, которые сосредоточены на этом направлении, в уличных боях высокой интенсивности. Это было бы как минимум неуместно. Россияне не настолько идиоты, они научились воевать, а мы уже неоднократно жгли их танковые колонны", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Бои в районе Купянска – что об этом известно:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских оккупантов в районе Купянска. Cудя по карте, враг продвинулся на северо-западе в направлении населенного пункта Мирное.

Россияне пытаются прорваться в Купянск, рассказал руководитель местной военной городской администрации Андрей Канашевич. Бои идут на окраинах города. Украинские военные отражают атаки.

Оккупанты попытались использовать газовую трубу, чтобы пробраться в Купянск, сказали в оперативно-стратегической группировке Днепр. Впрочем, ВСУ установили над трубой огневой контроль. В Купянске идет контрдиверсионная операция.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

