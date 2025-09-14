Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 23:47
1046
Россияне под Добропольем пытались вернуться к тактике с бронетехникой, после чего ВСУ нанесли по ним сокрушительный удар.
Купянск, ВСУ
ВСУ остановили россиян под Добропольем, вряд ли они широко применят бронетехнику и под Купянском / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Россияне применяют на фронте тактику малых групп
  • Враг вряд ли использует колонны бронетехники в боях за Купянск

Российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники. За последнее время они вернулись к предыдущим маневрам лишь под Добропольем Донецкой области, вследствие чего ВСУ нанесли по ним жесткие удары. Поэтому в боях за Купянск враг не рискнет применить бронетехнику. Об этом заявил военно-политический обозреватель, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Как войска РФ наступали под Добропольем

В интервью Главреду он рассказал, что оккупанты на фронте используют преимущественно тактику наступления малыми группами. Исключения было во время боев под Добропольем, когда враг применил колонны бронетехники и нарвался на ответный удар со стороны украинских военных.

видео дня

"Недавно россияне попытались вернуться к своей предыдущей тактике и использовать бронетехнику под Добропольем. Они попали в цейтнот - в условиях, когда мало времени, им нужны были определенные результаты до момента встречи Путина с Трампом на Аляске.

Когда объясняют, что в районе Доброполья россияне продвинулись малыми штурмовыми группами из-за ситуации со сложным ландшафтом, это немного не соответствует действительности. Оккупанты изменили тактику и задействовали бронетехнику, чего не было уже давно. Об этом свидетельствуют и сообщения Генштаба ВСУ об уничтожении 12 танков и около сотни единиц вражеской автомобильной и мототехники", - объяснил Снегирев.

"Это было бы как минимум неуместно"

По его мнению, вражеские силы не будут применять в боях за Купянск колонны бронетехники.

"Но я не думаю, что под Купянском россияне попытаются задействовать бронетехнику. Вряд ли они начнут палить, условно говоря, Кантемировскую или Таманскую дивизии, которые сосредоточены на этом направлении, в уличных боях высокой интенсивности. Это было бы как минимум неуместно. Россияне не настолько идиоты, они научились воевать, а мы уже неоднократно жгли их танковые колонны", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Купянск Инфографика
Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Бои в районе Купянска – что об этом известно:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских оккупантов в районе Купянска. Cудя по карте, враг продвинулся на северо-западе в направлении населенного пункта Мирное.

Россияне пытаются прорваться в Купянск, рассказал руководитель местной военной городской администрации Андрей Канашевич. Бои идут на окраинах города. Украинские военные отражают атаки.

Оккупанты попытались использовать газовую трубу, чтобы пробраться в Купянск, сказали в оперативно-стратегической группировке Днепр. Впрочем, ВСУ установили над трубой огневой контроль. В Купянске идет контрдиверсионная операция.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Купянск Дмитрий Снегирев Доброполье война России и Украины Купянское направление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

01:00Война
Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:47Фронт
Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

23:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Последние новости

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

Реклама
21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

Реклама
18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Реклама
12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять