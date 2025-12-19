Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

Ежегодно 24 декабря украинцы отмечают Сочельник - один из самых светлых и торжественных праздников. В этот вечер семьи собираются за праздничным столом, на котором традиционно стоят 12 постных блюд, а в небе горит первая звезда, возвещающая о рождении Сына Божьего.
Главред подготовил искренние поздравления с Сочельником, которыми можно поделиться с родными, друзьями и всеми, кто дорог.
Поздравления с Сочельником в стихах
Святой вечер на порог ступает,
Первая звезда в небе уже сияет.
Пусть постный ужин силы придает,
Пусть Господь здоровья каждому дает.
Согласия в доме, света в сердцах,
Пусть любовь и вера победят страх!
Под скатерть - сено, на столе - кутья,
Пусть добро приходит в вашу жизнь.
Ангел белокрылый пусть дом бережет,
Все плохое и злое пусть прочь отойдет.
Со Святым вечером! Радости и чудес,
Пусть льется благодать на вас с небес!
Пусть рождественская звезда путь вам освещает,
А Господь с небес во всем благословляет.
На столе — двенадцать блюд и вкусная кутья,
Пусть будет счастливою ваша семья.
Пусть каждая молитва в этот вечер святой
Принесет ваш дом долгожданный покой!
Поздравления со Святым вечером в прозе
Поздравляю с Сочельником! Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом мир, согласие и Божье благословение. Желаю, чтобы первая рождественская звезда зажгла в вашем сердце огонь надежды, а за праздничным столом звучали только добрые слова и искренний смех. Пусть кутья будет сладкой, а жизнь - счастливой в свободной мирной Украине!
Со Святым вечером! Желаю вашей семье крепкого здоровья, душевного спокойствия и несокрушимой веры. Пусть тепло свечей согреет каждого, кто сейчас рядом, и тех, кто защищает наш покой на расстоянии. Пусть Рождество принесет нам желанную Победу и светлое будущее!
***
Поздравляю с наступающим Рождеством и Сочельником! Это время чудес, поэтому пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты. Пусть в доме всегда будет достаток, в сердце - любовь, а над головой - мирное небо. Вкусной кутьи и Божьего благословения!
Пусть ангелы оберегают вашу семью от всех невзгод, а каждый дом наполнится радостным пением колядок. Вкусной кутьи и светлого Сочельника! Христос родился!
***
Поздравляю с Сочельником! Желаю, чтобы кутья была сладкой, семья - здоровой, а новости - только радостными. Пусть Божья опека сопровождает вас на каждом шагу, а рождественский свет разгоняет любую тьму. Счастливого и уютного праздника!
