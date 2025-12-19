Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

Главред подготовил трогательные поздравления для близких, друзей и знакомых.

Поздравления с Святым вечером / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Ежегодно 24 декабря украинцы отмечают Сочельник - один из самых светлых и торжественных праздников. В этот вечер семьи собираются за праздничным столом, на котором традиционно стоят 12 постных блюд, а в небе горит первая звезда, возвещающая о рождении Сына Божьего.

Главред подготовил искренние поздравления с Сочельником, которыми можно поделиться с родными, друзьями и всеми, кто дорог.

Поздравления с Сочельником в стихах

Святой вечер на порог ступает,

Первая звезда в небе уже сияет.

Пусть постный ужин силы придает,

Пусть Господь здоровья каждому дает.

Согласия в доме, света в сердцах,

Пусть любовь и вера победят страх!

Поздравление с Сочельником / Фото: Главред

Под скатерть - сено, на столе - кутья,

Пусть добро приходит в вашу жизнь.

Ангел белокрылый пусть дом бережет,

Все плохое и злое пусть прочь отойдет.

Со Святым вечером! Радости и чудес,

Пусть льется благодать на вас с небес!





Поздравление с Сочельником / Фото: Главред

Пусть рождественская звезда путь вам освещает,

А Господь с небес во всем благословляет.

На столе — двенадцать блюд и вкусная кутья,

Пусть будет счастливою ваша семья.

Пусть каждая молитва в этот вечер святой

Принесет ваш дом долгожданный покой!

Поздравления со Святым вечером в прозе

Поздравляю с Сочельником! Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом мир, согласие и Божье благословение. Желаю, чтобы первая рождественская звезда зажгла в вашем сердце огонь надежды, а за праздничным столом звучали только добрые слова и искренний смех. Пусть кутья будет сладкой, а жизнь - счастливой в свободной мирной Украине!

Поздравление с Сочельником / Фото: Главред

Со Святым вечером! Желаю вашей семье крепкого здоровья, душевного спокойствия и несокрушимой веры. Пусть тепло свечей согреет каждого, кто сейчас рядом, и тех, кто защищает наш покой на расстоянии. Пусть Рождество принесет нам желанную Победу и светлое будущее!

***

Поздравляю с наступающим Рождеством и Сочельником! Это время чудес, поэтому пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты. Пусть в доме всегда будет достаток, в сердце - любовь, а над головой - мирное небо. Вкусной кутьи и Божьего благословения!

Поздравление с Сочельником / Фото: Главред

Пусть ангелы оберегают вашу семью от всех невзгод, а каждый дом наполнится радостным пением колядок. Вкусной кутьи и светлого Сочельника! Христос родился!

***

Поздравляю с Сочельником! Желаю, чтобы кутья была сладкой, семья - здоровой, а новости - только радостными. Пусть Божья опека сопровождает вас на каждом шагу, а рождественский свет разгоняет любую тьму. Счастливого и уютного праздника!

