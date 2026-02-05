Укр
Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

Анна Ярославская
5 февраля 2026, 12:40
Иногда комнатные растения гибнут даже у опытных цветоводов. Что делать, если вы перелили растение?
Комнатные цветы
Перелив — одна из самых частых ошибок при уходе за комнатными растениями / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Разные растения требуют разного режима полива
  • Проверять влажность почвы можно пальцем, палочкой и по весу горшка
  • Качественная почва играет ключевую роль в здоровье растений

Регулярный полив — одно из золотых правил ухода за растениями. На первый взгляд, эта задача кажется достаточно простой, но многие владельцы растений часто допускают ошибки. В частности, даже самые опытные цветоводы могут по ошибке "перелить" любимый цветок. Как понять, что почва переувлажнена, и как этого избежать - разобрался Главред.

Самое главное - нужно понимать индивидуальные потребности растения. Например, суккуленты хорошо переносят длительные засушливые периоды, а тропические растения менее терпимы к отсутствию влаги, пишет Martha Stewart.

Если вам интересно, сколько раз в неделю нужно поливать комнатные цветы, читайте материал: Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

Как правильно поливать растение

Лучший способ полить растение состоит в том, чтобы отнести его к раковине и хорошенько его пролить под водой или замочить в миске с теплой водой и дать воде полностью стечь. Затем вазон нужно поставить его обратно на поддон.

Как понять, что почва переувлажнена

Даже самый тщательно составленный график полива может не сработать, если не обращать внимания на влажность почвы.

Опытный садовод-любитель Сьюзан Детрик советует:

  • вставьте палец, палочку от мороженого или линейку примерно на 5 см в горшок;
  • если на инструменте есть земля, поливать его, скорее всего, не нужно.

Определить, что растение хочет пить, можно и по весу горшка. Сухая почва будет легче. Если растение тяжелое при подъеме, возможно, его еще не нужно поливать.

Такж можно использовать влагомер — прибор, измеряющий влажность почвы. Такие приборы легко найти в большинстве садовых центров и магазинов, продающих товары для садоводства.

Стоит также учитывать сезонные изменения. Потребность в поливе меняется в зависимости от времени года. Летом, когда растение находится в активной фазе роста, оно может потреблять больше воды. Однако зимой многие растения замедляют свой рост, поэтому используют меньше воды.

Опытные садоводы советуют всегда выбирать подходящий размер горшка или кашпо. Если он слишком велик для растения, то соотношение почвы к корневой системе значительно выше. Поэтому у корней растения не будет достаточно времени, чтобы впитать всю влагу. В итоге корневая система окажется во влажной почве, не имея возможности её отвести. В конечном итоге это может привести к гниению корней.

Чтобы этого избежать, растение нужно постепенно пересаживать в более крупный контейнер по мере роста.

Зачем нужен дренаж

Еще одно важное условие правильного полива - надлежащий дренаж. Корням необходим кислород. При чрезмерном поливе корни перенасыщаются влагой и не получают необходимого количества кислорода. Правильный дренаж и дренажные отверстия на дне горшка помогают этого избежать.

Почему важно качество почвы

В садовых магазинах можно найти различные виды грунта для растений. Например, кактусу или суккуленту может потребоваться почва с хорошим дренажем. Орхидеи любят специальную смесь, поскольку их корни не любят быть зажатыми в почве или уплотненными в ней.

Стоит также помнить, что проблемы с почвой заканчиваются после первоначальной пересадки. Грунт для горшечных растений через год уплотняется и перестает удерживать кислород. Пересадка растения в новую, богатую питательными веществами, менее плотную почву может помочь ему лучше расти.

Признаки чрезмерного полива

Если вы заметили, что листья вашего растения желтеют, то причиной может быть чрезмерный полив. Это еще более вероятно, если пожелтение происходит в верхней части растения.

К другим потенциальным признакам избыточной влажности относятся скопление мошек у основания растений, а также неприятный запах, который может сигнализировать о гниении.

Если вы подозреваете, что ваше растение пострадало от чрезмерного полива, первое, что нужно сделать, это прекратить полив. В большинстве случаев вам потребуется выкопать растение, обрезать пораженные корни, а затем пересадить его в новую почву.

Как писал Главред, среди цветоводов нет единого мнения о поливе растений кипяченой водой. Некоторые называют ее "мертвой", другие, наоборот, видят массу плюсов в таком способе увлажнения растения. Детальнее читайте в материале: Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водой.

Смотрите видео - Стоит ли поливать растения кипяченой водой:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

комнатные растения
