Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

Комнатные растения — это не только элемент декора, но и важная часть энергетики пространства. Согласно традициям Васту-шастра, правильно подобранные растения способны очищать дом от негатива, усиливать поток положительной энергии и даже привлекать удачу и благополучие.
Тулси (священный базилик)
Тулси считается одним из самых сильных энергетических растений. В Васту-шастре его называют источником чистой энергии, способным устранять негатив и очищать пространство.Лучшее место — северный, северо-восточный или восточный угол дома. Помимо энергетической пользы, растение известно и своими лечебными свойствами.
Денежное дерево (потос)
Денежное дерево символизирует процветание, финансовую стабильность и успех. Считается, что здоровые побеги, растущие вверх, усиливают приток положительной энергии и способствуют материальному благополучию семьи.
Счастливый бамбук (драцена)
В Васту-шастре счастливый бамбук ассоциируется с удачей и гармонией. Его рекомендуют размещать на востоке или юго-востоке дома.Особое значение имеет количество стеблей:
- 5 — для здоровья;
- 8 — для роста и изобилия.
Сансевиерия
Это растение известно защитными свойствами. Считается, что сансевиерия поглощает негативную энергию, улучшает концентрацию и общее самочувствие.Лучшие зоны для размещения — юг или юго-восток. Дополнительный плюс: растение выделяет кислород даже ночью.
Арековая пальма
Арековая пальма помогает создать атмосферу спокойствия и ясности ума. Ее советуют ставить в восточной или северной части дома.Она также работает как естественный увлажнитель и очиститель воздуха, улучшая микроклимат помещения.
Спатифиллум (мирная лилия)
Мирная лилия символизирует гармонию, душевное равновесие и покой. Чаще всего ее размещают в спальне или тихой зоне дома.Растение не только очищает энергетику, но и эффективно фильтрует воздух.
Алоэ вера
Алоэ вера известно своими целебными свойствами и способностью привлекать позитивную энергию. Васту-шастра связывает его с развитием, здоровьем и стабильным энергетическим потоком.Кроме того, растение действует как натуральный освежитель воздуха.
