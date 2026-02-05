Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

При правильном размещении они не только украсят интерьер, но и помогут создать более благоприятную атмосферу для жизни и отдыха.

Комнатные растения — это не только элемент декора, но и важная часть энергетики пространства. Согласно традициям Васту-шастра, правильно подобранные растения способны очищать дом от негатива, усиливать поток положительной энергии и даже привлекать удачу и благополучие.

Тулси (священный базилик)

Тулси считается одним из самых сильных энергетических растений. В Васту-шастре его называют источником чистой энергии, способным устранять негатив и очищать пространство.Лучшее место — северный, северо-восточный или восточный угол дома. Помимо энергетической пользы, растение известно и своими лечебными свойствами.

Денежное дерево (потос)

Денежное дерево символизирует процветание, финансовую стабильность и успех. Считается, что здоровые побеги, растущие вверх, усиливают приток положительной энергии и способствуют материальному благополучию семьи.

Счастливый бамбук (драцена)

В Васту-шастре счастливый бамбук ассоциируется с удачей и гармонией. Его рекомендуют размещать на востоке или юго-востоке дома.Особое значение имеет количество стеблей:

5 — для здоровья;

8 — для роста и изобилия.

Сансевиерия

Это растение известно защитными свойствами. Считается, что сансевиерия поглощает негативную энергию, улучшает концентрацию и общее самочувствие.Лучшие зоны для размещения — юг или юго-восток. Дополнительный плюс: растение выделяет кислород даже ночью.

Арековая пальма

Арековая пальма помогает создать атмосферу спокойствия и ясности ума. Ее советуют ставить в восточной или северной части дома.Она также работает как естественный увлажнитель и очиститель воздуха, улучшая микроклимат помещения.

Спатифиллум (мирная лилия)

Мирная лилия символизирует гармонию, душевное равновесие и покой. Чаще всего ее размещают в спальне или тихой зоне дома.Растение не только очищает энергетику, но и эффективно фильтрует воздух.

Алоэ вера

Алоэ вера известно своими целебными свойствами и способностью привлекать позитивную энергию. Васту-шастра связывает его с развитием, здоровьем и стабильным энергетическим потоком.Кроме того, растение действует как натуральный освежитель воздуха.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

