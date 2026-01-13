Укр
Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения

Руслан Иваненко
13 января 2026, 22:52
Эксперты рассказали, какую воду выбирать для полива комнатных растений, чтобы избежать повреждения листьев.
Комнатные растения
Дождевая и фильтрованная вода – лучший вариант для комнатных растений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно собирать и использовать дождевую воду
  • Когда стоит применять фильтрованную воду для полива
  • Какие растения не переносят воду из-под крана и почему

Вода для полива напрямую влияет на состояние и внешний вид комнатных растений. Специалисты советуют внимательно подходить к выбору воды, ведь хлор, фтор и минеральные примеси в водопроводной воде могут навредить чувствительным видам, пишет издание martha stewart.

Главред решил разобраться, какую воду выбирать для полива комнатных растений, чтобы они были здоровыми

Почему водопроводная вода может вредить растениям

По словам специалистов, водопроводная вода содержит хлор, фтор и различные минеральные примеси. Для большинства растений это не опасно, однако чувствительные виды, такие как калатеи, маранты, драцены и паутинные растения, могут реагировать пожелтением листьев или коричневыми краями.

Самые безопасные варианты воды для полива

Самыми безопасными для полива считают дождевую и фильтрованную воду. Дождевая вода не содержит солей и химических добавок и естественно насыщена нитратами, способствующими росту. Ее можно собирать в чистые емкости или специальные бочки, а зимой использовать растопленный снег.

Фильтрованная вода также подходит для большинства комнатных растений, особенно если их немного. Современные фильтры-кувшины, насадки на кран или системы обратного осмоса эффективно удаляют хлор, фтор и часть тяжелых металлов, которые могут накапливаться в почве.

Водопроводная вода из частных скважин обычно более безопасна, поскольку не содержит хлора и фтора. Однако эксперты предупреждают, что вода после умягчителя может содержать избыток солей и не подходит для полива.

Как подготовить водопроводную и дистиллированную воду

Если другого варианта нет, воду из-под крана можно подготовить: оставить ее на несколько часов или на ночь, чтобы хлор испарился. Однако этот метод не подходит для орхидей и африканских фиалок, чувствительных к минеральным примесям.

Еще один вариант — дистиллированная вода, из которой удаляются все примеси. Вместе с тем вместе с вредными веществами исчезают и полезные питательные элементы, поэтому при использовании дистиллированной воды растения нуждаются в дополнительной подкормке.

Эксперты отмечают: универсального решения нет, но дождевая или качественно фильтрованная вода остается лучшим выбором для большинства комнатных растений.

Подробнее об основных правилах полива комнатных растений смотрите в видео.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

