Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения

Эксперты рассказали, какую воду выбирать для полива комнатных растений, чтобы избежать повреждения листьев.

Дождевая и фильтрованная вода – лучший вариант для комнатных растений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вода для полива напрямую влияет на состояние и внешний вид комнатных растений. Специалисты советуют внимательно подходить к выбору воды, ведь хлор, фтор и минеральные примеси в водопроводной воде могут навредить чувствительным видам, пишет издание martha stewart.

Почему водопроводная вода может вредить растениям

По словам специалистов, водопроводная вода содержит хлор, фтор и различные минеральные примеси. Для большинства растений это не опасно, однако чувствительные виды, такие как калатеи, маранты, драцены и паутинные растения, могут реагировать пожелтением листьев или коричневыми краями.

Самые безопасные варианты воды для полива

Самыми безопасными для полива считают дождевую и фильтрованную воду. Дождевая вода не содержит солей и химических добавок и естественно насыщена нитратами, способствующими росту. Ее можно собирать в чистые емкости или специальные бочки, а зимой использовать растопленный снег.

Фильтрованная вода также подходит для большинства комнатных растений, особенно если их немного. Современные фильтры-кувшины, насадки на кран или системы обратного осмоса эффективно удаляют хлор, фтор и часть тяжелых металлов, которые могут накапливаться в почве.

Водопроводная вода из частных скважин обычно более безопасна, поскольку не содержит хлора и фтора. Однако эксперты предупреждают, что вода после умягчителя может содержать избыток солей и не подходит для полива.

Как подготовить водопроводную и дистиллированную воду

Если другого варианта нет, воду из-под крана можно подготовить: оставить ее на несколько часов или на ночь, чтобы хлор испарился. Однако этот метод не подходит для орхидей и африканских фиалок, чувствительных к минеральным примесям.

Еще один вариант — дистиллированная вода, из которой удаляются все примеси. Вместе с тем вместе с вредными веществами исчезают и полезные питательные элементы, поэтому при использовании дистиллированной воды растения нуждаются в дополнительной подкормке.

Эксперты отмечают: универсального решения нет, но дождевая или качественно фильтрованная вода остается лучшим выбором для большинства комнатных растений.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

