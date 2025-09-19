Укр
"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

Даяна Швец
19 сентября 2025, 10:06
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, поэтому ситуация остается напряженной.
Что происходит на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: ISW, Группа коммуникаций 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВС Украины

О чем говорят аналитики ISW:

  • Российские войска недавно продвинулись к центру села Шандриголовое к северо-западу от Лимана
  • Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин подтвердил сложность ситуации на этом направлении

В северной части Донецкой области российские войска совершили недавнее продвижение на лиманском направлении. Об этом говорится в новом отчете Американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на видео с геолокацией, обнародованное 18 сентября, которое подтверждает, что оккупанты смогли добраться до центральной части села Шандриголово, расположенного к северо-западу от Лимана.

Кроме того, в отчете упоминается заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что российские силы почти взяли под контроль населенный пункт Заречное. Другой источник из РФ утверждал о захвате Ямполя, однако подтверждения этим данным ISW не получило.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Что говорят о ситуации в районе Лимана военные ВСУ

Аналитики ISW вспоминают, что ситуацию на этом направлении прокомментировал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, "не очень хорошей" является история в районе Лимана.

Он пояснил, что враг пытается прорываться, как и на других участках фронта, но украинским подразделениям удалось остановить наступление и несколько стабилизировать ситуацию благодаря переброске дополнительных сил.

"Не очень хорошая история в районе Лимана, где также враг пытается пробиваться. Однако на эту минуту там удалось остановить противника и немного стабилизировать ситуацию, перебросив туда дополнительные украинские силы. В целом, по моему мнению, если сейчас спросить: "Где спокойный участок?", - то ответ будет: "Нигде". Единственное, в чем разница - в динамике, немного в поведении, расстановке позиций тактического положения, но вся линия фронта сейчас достаточно сложная и горячая", - резюмировал Максим Жорин в эфире телеканала "Эспрессо".

Что происходит на Купянском и Лиманском направлении - сводка Генштаба

Всего, по данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения:

  • На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой.
  • На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.

Новости Украины - какая ситуация на фронте

Главред писал, что армия РФ прорывается к областному центру. Российские войска активно используют фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию, что приводит к полному уничтожению украинских позиций и населенных пунктов.

Также в ISW раскрыли замысел РФ, зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте. По мнению аналитиков, это является частью стратегии, направленной на демонстрацию численного превосходства над ВСУ.

В свою очередь командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о ситуации возле Купянска. По его словам, российские военные пытались незаметно проникнуть в город, используя газопровод. Украинские силы обороны нанесли по нему повторный удар.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине ВСУ Купянск Харьковская область война на Донбассе Лиман оккупация Донбасса новости Донбасса война России и Украины Институт изучения войны Купянское направление
