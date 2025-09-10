РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

Издание рассказало о лаборатории в Харькове, где расположено экспериментальное устройство "Источник нейтронов".

Работникам лаборатории "Источник нейтронов" "страшно", но они "привыкли" / коллаж: Главред, фото: Мediaport.ua, Харьковская ОВА

Кратко:

После вторжения в 2022 году ученые прекратили эксперименты

Хотя больше всего опасений относительно атомной безопасности на фоне российских атак связано с временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), под ударами России оказываются также другие ядерные объекты Украины. Их поражение может нанести большой вред. Об этом говорится в аналитической статье The New York Times.

Издание рассказало о лаборатории в Харькове, где расположено экспериментальное устройство "Источник нейтронов", содержащее несколько десятков фунтов обогащенного урана. Этого количества достаточно, чтобы загрязнить значительную территорию. Заместитель главного инженера Харьковского физико-технического института Александр Быхун в разговоре с журналистами отметил, что работникам лаборатории "страшно", но они к этому уже "привыкли". Здание расположено в 14 милях (22,5 км) от линии фронта. СМИ со ссылкой на украинские власти утверждают, что сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза.

Институт в свое время прекратил работу с оружейным ураном. В 2010 году по настоянию США для нераспространения ядерного оружия он передал свои запасы России, написала NYT. Однако в помещении до сих пор хранят другие чрезвычайно опасные материалы, такие как уран в "Источнике нейтронов". По данным СМИ, он обогащен до гораздо большей радиоактивности, чем топливо, используемое на атомной электростанции. После вторжения в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в "режим долгосрочного отключения". Но уран остался вместе с опасностью выброса, говорится в статье.

Чем дольше идет война, тем выше риск удара, который может вызвать утечку радиоактивного материала, отмечают авторы публикации. Некоторые объекты хотя и имеют расширенные меры безопасности, но они не были построены с учетом угрозы прямого попадания, указывает СМИ.

NYT резюмирует, что, кроме ЗАЭС, которая часто упоминается, опасность могут представлять реакторы для исследований или производства электроэнергии, а также места хранения отработанного топлива.

В статье упоминают оккупацию ЧАЭС в начале полномасштабного вторжения, повреждение дроновым ударом РФ арки укрытия ЧАЭС в феврале 2025 года и неоднократные атаки на Запорожскую АЭС. Во всех этих случаях катастрофы удалось избежать.

Как сообщал Главред, журналисты The New York Times написали, что Россия готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Россияне "хотят" решить вопрос атомной электростанции в рамках мирных переговоров.

В начале июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил с визитом Украину. Он встретился с Германом Галущенко, обсуждались вопросы сотрудничества для обеспечения ядерной и радиационной безопасности страны в условиях агрессии РФ.

Украина и Россия контактировали по ситуации на Запорожской АЭС, говорил министр иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара. По его словам, Индия выступала посредников в этих контактах.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

