Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

Заявления российских лидеров являются частью информационной кампании, целью которой является запугивание Украины и Запада.

https://glavred.info/war/zachem-putin-zayavil-o-700-tysyachah-voennyh-na-fronte-isw-raskryli-zamysel-rf-10699412.html Ссылка скопирована

Кремль делает ставку на затяжной конфликт / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru, скриншот

Главное из отчета ISW:

Россия надеется пережить поддержку Украины Западом

Путин считает, что численность и ресурсы дадут РФ преимущество

Российское военное командование продолжает придерживаться стратегии, озвученной президентом Владимиром Путиным, которая предусматривает возможность победы в войне против Украины путем истощения. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 18 сентября Путин заявил о пребывании на украинском направлении более 700 тысяч российских военных. Накануне, 17 сентября, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия ведет наступление "практически на всех фронтах".

видео дня

По оценке ISW, подобные месседжи российского руководства отражают так называемую "теорию победы", которая базируется на убеждении, что РФ имеет достаточные человеческие и материальные ресурсы для постепенного наступления и в конце концов сможет истощить Украину.

В центре этой концепции - предположение, что Россия переживет долговременную поддержку Украины со стороны Запада и сломает способность украинских сил сопротивляться.

Путин неоднократно подчеркивал, что его стратегическая цель может быть достигнута даже в условиях медленного продвижения войск. По его мнению, преимущество в численности и ресурсах позволит российской армии истощить Вооруженные силы Украины.

"Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля заставить Украину и Запад немедленно пойти на уступки его максималистским требованиям, апеллируя к страху, что победа России якобы неизбежна и что российская агрессия в будущем будет только усиливаться", - убеждены в ISW.

Что говорят о Путине другие политики и эксперты - последние новости

Главред писал, что недавно был назван единственный действенный сценарий, как Путин сам может остановить войну против Украины. Пока что ситуация сложная, но она будет урегулирована и война России против Украины завершится, заявил один из известных политиков.

Во время совместной пресс-конференции в Чекерси, состоявшейся вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент США Дональд Трамп сделал заявление. Он сказал, что, благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным, ожидал более быстрого окончания войны. Также он назвал слабое место Путина.

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил мнение, что Владимир Путин в последнее время либо осмелел, либо стал безрассудным. Общаясь с прессой, Кир Стармер обратился к Дональду Трампу с призывом усилить давление на Путина. Главная цель сейчас - заставить его прекратить войну против Украины.

Больше важных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред