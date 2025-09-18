Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

Союзникам нужно усилить давление на Россию, убежден Стармер.

Стармер призвал президента Трампа усилить давление на Путина

Кратко:

Стармер призвал президента Трампа усилить давление на Путина

В последние дни Путин показал свое истинное лицо, считает Стармер

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время либо посмелел, либо стал безрассудным. Такое мнение во время общения с журналистами высказал премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.

Так, общаясь с прессой, Стармер призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Путина, чтобы заставить его закончить войну против Украины.

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшие атаки с начала вторжения, в результате которых погибло еще больше невинных людей. И произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО", - сказал Стармер.

По мнению британского премьера, Путин либо осмелел, либо стал безрассудным. Именно поэтому союзникам нужно усилить давление на Россию, убежден Стармер.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

