Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

Виталий Кирсанов
18 сентября 2025, 19:25
1818
Союзникам нужно усилить давление на Россию, убежден Стармер.
Стармер призвал президента Трампа усилить давление на Путина
Стармер призвал президента Трампа усилить давление на Путина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/keirstarmer, RIA_Kremlinpool

Кратко:

  • Стармер призвал президента Трампа усилить давление на Путина
  • В последние дни Путин показал свое истинное лицо, считает Стармер

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время либо посмелел, либо стал безрассудным. Такое мнение во время общения с журналистами высказал премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.

Так, общаясь с прессой, Стармер призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Путина, чтобы заставить его закончить войну против Украины.

видео дня

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшие атаки с начала вторжения, в результате которых погибло еще больше невинных людей. И произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО", - сказал Стармер.

По мнению британского премьера, Путин либо осмелел, либо стал безрассудным. Именно поэтому союзникам нужно усилить давление на Россию, убежден Стармер.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также:

О персоне: Кир Стармер

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин военная агрессия РФ Кир Стармер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:25Мир
Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:35Политика
Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

17:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

Реклама
18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

Реклама
16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:30

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:33

Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

14:12

Гороскоп на завтра 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

13:58

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Реклама
13:35

Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

13:33

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

13:24

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

13:12

От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

13:10

Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйкиВидео

12:55

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять