Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

Руслан Иваненко
18 сентября 2025, 18:35
1022
обновлено 18 сентября, 19:11
Трамп объяснил, какие шаги Европы могут заставить Путина прекратить агрессию.
Реклама
Трамп, Путин
Какие действия США и ЕС могут заставить Путина прекратить боевые действия/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • Трамп заявил, что Путин "выйдет" из войны при падении цен на нефть
  • США и Европа могут повлиять на ход войны через экономическое давление
  • Трамп объяснил, что личные контакты с Путиным играют роль в войне

Во время совместной пресс-конференции в Чекерси с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более быстрого завершения войны благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным.

"Я думал, что эта война будет одной из самых легких для решения из-за моих отношений с Путиным. Но он меня действительно подвел", - сказал он, передает The Independent.

видео дня

Трамп назвал слабое место Путина

Трамп также заявил, что Путин "выйдет" из войны, если цена на нефть снизится, и призвал европейские страны прекратить закупку энергоносителей у России.

"Если цены на нефть снизятся, то Россия замирится", - сказал он.

Причины начала вторжения РФ

Он предположил, что начало вторжения РФ в феврале 2022 года было связано с отсутствием уважения к тогдашнему руководству США.

"Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, и этого не произошло в течение четырех лет. Люди, большинство людей, соглашаются. Этого не произошло, и это не должно было произойти", - подчеркнул Трамп

Реклама

"Я разговаривал с президентом Путиным об Украине, это был зрачок его глаза. Я уже много раз это говорил, но он бы никогда не сделал того, что сделал, если бы не уважал руководство США", - отметил президент.

В свою очередь сэр Кир Стармер отметил, что Европа в течение последних месяцев "принимает меры для усиления поддержки Украины".

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Прогноз относительно завершения войны

Полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что боевые действия могут закончиться либо в конце 2025 года, либо в 2026-м.

"Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте (если только не будет обвала фронта одной из сторон) - война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане", - заявил Жданов в разговоре с Главредом.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что усиление экономического давления на Россию могло бы ускорить завершение конфликта.

"Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а вслед за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Усиление санкций просто ускорило бы процесс", - отмечает Жданов.

По мнению эксперта, завершение войны зависит не только от боевых действий, но и от экономического давления на агрессора, что может изменить расклад сил в конфликте.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также:

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп военная агрессия РФ
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное