Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

Трамп заявил, что Путин "выйдет" из войны при падении цен на нефть

США и Европа могут повлиять на ход войны через экономическое давление

Трамп объяснил, что личные контакты с Путиным играют роль в войне

Во время совместной пресс-конференции в Чекерси с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более быстрого завершения войны благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным.

"Я думал, что эта война будет одной из самых легких для решения из-за моих отношений с Путиным. Но он меня действительно подвел", - сказал он, передает The Independent. видео дня

Трамп назвал слабое место Путина

Трамп также заявил, что Путин "выйдет" из войны, если цена на нефть снизится, и призвал европейские страны прекратить закупку энергоносителей у России.

"Если цены на нефть снизятся, то Россия замирится", - сказал он.

Причины начала вторжения РФ

Он предположил, что начало вторжения РФ в феврале 2022 года было связано с отсутствием уважения к тогдашнему руководству США.

"Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, и этого не произошло в течение четырех лет. Люди, большинство людей, соглашаются. Этого не произошло, и это не должно было произойти", - подчеркнул Трамп

"Я разговаривал с президентом Путиным об Украине, это был зрачок его глаза. Я уже много раз это говорил, но он бы никогда не сделал того, что сделал, если бы не уважал руководство США", - отметил президент.

В свою очередь сэр Кир Стармер отметил, что Европа в течение последних месяцев "принимает меры для усиления поддержки Украины".

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Прогноз относительно завершения войны

Полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что боевые действия могут закончиться либо в конце 2025 года, либо в 2026-м.

"Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте (если только не будет обвала фронта одной из сторон) - война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане", - заявил Жданов в разговоре с Главредом.

Эксперт подчеркнул, что усиление экономического давления на Россию могло бы ускорить завершение конфликта.

"Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а вслед за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Усиление санкций просто ускорило бы процесс", - отмечает Жданов.

По мнению эксперта, завершение войны зависит не только от боевых действий, но и от экономического давления на агрессора, что может изменить расклад сил в конфликте.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

