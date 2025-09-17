'Реальность - другая': почему учения 'Запад-2025' обернулись провалом для Путина

Россия провалила попытку запугать Запад во время учений "Запад-2025" и не имеет ресурсов для масштабных операций, отметил Коваленко.

Почему военные учения "Запад-2025" обернулись провалом для РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Коваленко:

Россияне не смогли запугать страны Запада учениями в Беларуси

Слухи об отставке Герасимова усиливаются

Эскалация со стороны Москвы противоречит интересам Китая

Россияне так и не смогли реализовать все поставленные цели в рамках учений "Запад-2025" в Беларуси. Кремль так и не смог "запугать" страны Запада. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Он отметил, что учения "Запад-2025" были скорее показательным медиа-шоу для внутренней аудитории и попыткой запугать Запад, которая провалилась.

"Путин приехал в Мулино в камуфляже - второй раз за время войны. Герасимова не было рядом, что лишь усиливает слухи о его возможной отставке. Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым", - сообщил он.

Коваленко подчеркнул, что среди "союзников" на маневрах были лишь несколько десятков индийцев и военные из Мали и Буркина-Фасо, тогда как Армения и Казахстан вообще не участвовали. Лукашенко максимально дистанцировался, демонстрируя нежелание рисковать и оставляя для себя возможность договоренностей с США.

Чтобы скрыть уменьшенный масштаб учений, Кремль прибег к провокации - атаке 19 дронов на Польшу, что имело символический подтекст в годовщину советского вторжения 1939 года.

В то же время, как отметил глава ЦПД, решающим фактором остается Китай. Пекин инвестирует миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу, поэтому чрезмерная эскалация со стороны Москвы и Минска противоречит китайским интересам. В результате Кремль вынужден подстраиваться под внешние обстоятельства, а не диктовать условия.

"Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у России сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны. В этом Путин винит не себя, конечно же, а генералов", - резюмирует он.

Есть ли угроза нового наступления из Беларуси - мнение эксперта

Как писал Главред, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения, которые продлятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Под прикрытием этих маневров российские войска могут готовиться к новому наступлению, однако для этого им понадобится время, чтобы сосредоточить силы на нужных направлениях. Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать этот промежуток для укрепления оборонительных рубежей на севере.

"Там у Украины пока есть только силы сдерживания, которые недостаточны для остановки врага", - подчеркнул Лакийчук.

Если же после завершения учений войска вернутся в места постоянной дислокации, это станет позитивным сигналом. В то же время Лакийчук не исключил и других сценариев, среди которых - вероятная попытка Путина использовать ситуацию для устранения Лукашенко и установления контроля над Беларусью.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в заключительный день совместных учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский диктатор Владимир Путин, одетый в военную форму - лишь второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

По данным Минобороны РФ, подразделения морской пехоты в рамках учений отработали отражение высадки условного десанта на побережье Калининградской области.

Обозреватель Bild Юлиан Рёпке подчеркнул, что во время учений в Беларуси Путин и Лукашенко готовят сценарии войны против Запада. Он подчеркнул, что ограниченная численность военных - 18 200 участников, среди них 5500 россиян - не должна снижать серьезность угрозы от этих маневров.

