'Реальность - другая': почему учения 'Запад-2025' обернулись провалом для Путина

О чем сказал Коваленко:
- Россияне не смогли запугать страны Запада учениями в Беларуси
- Слухи об отставке Герасимова усиливаются
- Эскалация со стороны Москвы противоречит интересам Китая
Россияне так и не смогли реализовать все поставленные цели в рамках учений "Запад-2025" в Беларуси. Кремль так и не смог "запугать" страны Запада. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.
Он отметил, что учения "Запад-2025" были скорее показательным медиа-шоу для внутренней аудитории и попыткой запугать Запад, которая провалилась.
"Путин приехал в Мулино в камуфляже - второй раз за время войны. Герасимова не было рядом, что лишь усиливает слухи о его возможной отставке. Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым", - сообщил он.
Коваленко подчеркнул, что среди "союзников" на маневрах были лишь несколько десятков индийцев и военные из Мали и Буркина-Фасо, тогда как Армения и Казахстан вообще не участвовали. Лукашенко максимально дистанцировался, демонстрируя нежелание рисковать и оставляя для себя возможность договоренностей с США.
Чтобы скрыть уменьшенный масштаб учений, Кремль прибег к провокации - атаке 19 дронов на Польшу, что имело символический подтекст в годовщину советского вторжения 1939 года.
В то же время, как отметил глава ЦПД, решающим фактором остается Китай. Пекин инвестирует миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу, поэтому чрезмерная эскалация со стороны Москвы и Минска противоречит китайским интересам. В результате Кремль вынужден подстраиваться под внешние обстоятельства, а не диктовать условия.
"Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у России сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны. В этом Путин винит не себя, конечно же, а генералов", - резюмирует он.
Есть ли угроза нового наступления из Беларуси - мнение эксперта
Как писал Главред, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения, которые продлятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Под прикрытием этих маневров российские войска могут готовиться к новому наступлению, однако для этого им понадобится время, чтобы сосредоточить силы на нужных направлениях. Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.
Он подчеркнул, что Украина должна использовать этот промежуток для укрепления оборонительных рубежей на севере.
"Там у Украины пока есть только силы сдерживания, которые недостаточны для остановки врага", - подчеркнул Лакийчук.
Если же после завершения учений войска вернутся в места постоянной дислокации, это станет позитивным сигналом. В то же время Лакийчук не исключил и других сценариев, среди которых - вероятная попытка Путина использовать ситуацию для устранения Лукашенко и установления контроля над Беларусью.
Военные учения "Запад-2025" - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в заключительный день совместных учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский диктатор Владимир Путин, одетый в военную форму - лишь второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
По данным Минобороны РФ, подразделения морской пехоты в рамках учений отработали отражение высадки условного десанта на побережье Калининградской области.
Обозреватель Bild Юлиан Рёпке подчеркнул, что во время учений в Беларуси Путин и Лукашенко готовят сценарии войны против Запада. Он подчеркнул, что ограниченная численность военных - 18 200 участников, среди них 5500 россиян - не должна снижать серьезность угрозы от этих маневров.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
