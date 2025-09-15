Укр
Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

Анна Косик
15 сентября 2025, 15:27
Морские пехотинцы в рамках отработок вступили в бой с десантом.
военные учения в калининградской области
Как проходят военные учения "Запад-2025" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

  • Россия расширяет учения "Запад-2025"
  • Войска отрабатывали боевые задачи всего в десятках километров от Польши

Министерство обороны страны-агрессора России сообщило, что подразделения морской пехоты отбили высадку десанта условного противника на побережье Калининградской области.

Как говорится в сообщении, на полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по ведению боевых действий в обороне при высадке морского десанта на побережье. Это произошло в рамках военных учений "Запад-2025".

видео дня

На втором этапе морские пехотинцы вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А. Также оборону побережья осуществлял боевой ракетно-пушечный комплекс "Бережок".

Насколько близко к границе с Польшей проходили учения

Российские источники сообщали, что учения "Запад-2025" расширятся до Калининградской области и во время них будут задействоваться пункты базирования в районе города Балтийск. Поэтому расстояние от прибрежной полосы вблизи Балтийска до польской границы по прямой составляет примерно 35-40 километров.

Существует ли угроза для Польши и других стран во время учений "Запад-2025"

Главред писал, что по мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, совместные военные учения Беларуси и России могут представлять угрозу для соседних государств при определенных условиях.

"Под предлогом военных учений россияне могут готовиться к наступлению. Однако им потребуется время, чтобы сконцентрировать свои силы на необходимых позициях", - отметил он.

Учения "Запад-2025" - что известно

Напомним, Главред писал, что белорусский генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что учения "Запад-2025" имеют цель "проработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности Союзного государства".

Недавно в ГПСУ сообщили, что Россия распространила кадры ОТРК Искандер в Калининграде, чтобы показать свою силу и осуществить информационное воздействие на европейские страны.

Ранее обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что на российско-белорусских учениях диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

