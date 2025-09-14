Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

Павел Лакийчук призывает использовать время учений для усиления обороны на севере.

Украинская разведка следит за перемещением российских войск / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба, скриншот

Кратко:

Совместные военные учения Беларуси и России продлятся 12-16 сентября

Украина пока имеет лишь силы сдерживания на северном направлении

В 2021 году Россия уже использовала Беларусь для маневров перед наступлением

На территории Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения, которые продлятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Эксперты считают, что эти маневры могут представлять угрозу для соседних государств при определенных условиях.

"Под предлогом военных учений россияне могут готовиться к наступлению. Однако им потребуется время, чтобы сконцентрировать свои силы на необходимых позициях", - отметил в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Он добавил, что Украина должна использовать это время для подготовки и усиления обороны на севере страны.

"Там у Украины пока есть только силы сдерживания, которые недостаточны для остановки врага", - подчеркнул Лакийчук.

Украина должна усиливать оборону на севере

По его словам, важным является наблюдение украинской разведки за перемещениями российских войск во время и после учений. Эксперт напомнил, что в 2021 году российские войска находились на территории Беларуси по похожему сценарию.

"Тогда Владимира Путина и его марионеток спрашивали, почему эти группировки не выводят из районов учений в пункты постоянной дислокации. Сергей Шойгу обещал, что после отдыха так и произойдет, но это была ложь и никто никуда не отправлялся", - отметил он.

Возможные последствия для региона

Если сейчас история повторится, это будет свидетельствовать о подготовке России к наступлению. Если же войска вернутся в пункты постоянной дислокации в определенный срок - это будет положительным сигналом. Лакийчук также отметил, что другие непредсказуемые сценарии возможны, в частности, попытка Путина воспользоваться учениями для смещения Лукашенко и перехвата управления в Беларуси.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Оценка западных экспертов

На начавшихся в Беларуси российско-белорусских учениях "Запад-2025" лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают возможные стратегии ведения войны с Западом. Об этом отмечает обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, небольшое количество военных - 18 200 участников, среди которых 5 500 россиян - не должно вводить в заблуждение. Репке подчеркивает, что даже такие масштабы учений могут сигнализировать о значительной угрозе для западных государств.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако пока эти силы не представляют угрозы для Украины.

Кроме того, на российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые начались в Беларуси, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

