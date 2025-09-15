Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

О чем говорится в материале Politico:
- Трамп изменил мнение о России
- Президент США впервые назвал РФ - агрессором в войне
Президент США Дональд Трамп впервые открыто назвал Россию агрессором в войне против Украины. Об этом сообщает Politico.
Трамп впервые назвал Россию агрессором
Он отметил, что российские потери в войне значительно превышают украинские.
"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Из России немного больше, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - сказал он во время общения с журналистами.
Трамп изменил позицию относительно войны России против Украины
Ранее Трамп избегал осуждения Москвы за вторжение. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей отклонила резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения России. США также выступили против заявления G7, где РФ называли агрессором, а в апреле Трамп обвинил Украину в войне, заявляя, что нельзя начинать войну против страны, которая в двадцать раз больше, надеясь получить лишь несколько ракет.
Однако в течение лета позиция Трампа в отношении Кремля изменилась. Администрация президента США усилила давление на Путина из-за блокирования попыток организовать прямые мирные переговоры с Владимиром Зеленским.
Поскольку усиление давления не заставило Путина сесть за стол переговоров с Зеленским, в США растут призывы к введению более жестких санкций против России.
Могут ли санкции обвалить российскую экономику - мнение эксперта
Как писал Главред, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что санкциями обвалить российскую экономику невозможно, пока существуют страны, которые помогают РФ их обходить. Россия до сих пор выдерживает санкционное давление в основном благодаря тому, что Китай практически полностью замещает товары и ресурсы, которые РФ не может получить из-за ограничений. А то, что Китай не производит сам, он поставляет России, находя пути обхода санкций. Именно это препятствует эффективности ограничительных мер.
"Общий объем товарооборота между Россией и США составляет 3,5 миллиарда долларов в год. Это настолько мало, что прямые американские санкции в отношении российских товаров не будут иметь никакого серьезного последствия. Следовательно, единственный способ повлиять на Россию - это уменьшить объем ее экспорта, то есть ввести вторичные санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть", - резюмирует он.
Политика Трампа в отношении войны России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет вводить новых санкций против России из-за того, что ряд европейских стран отказывается выполнить его ключевые условия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом сообщает The New York Times.
Трамп признает, что переоценил готовность Владимира Путина к миру и сомневается в своем влиянии на него. В то же время администрация США перекладывает ответственность за мирное урегулирование на Европу. По данным Axios, Трамп признался своему окружению, что ошибочно оценивал якобы стремление Путина к миру.
Президент США также отметил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остаются неопределенными, и его терпение в отношении российского лидера иссякает.
Об источнике: Politico
Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
