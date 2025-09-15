Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

Трамп в течение лета изменил позицию в отношении России и начал давить на Кремль в вопросе организации переговоров Зеленского и Путина, отмечает Politico.

Трамп изменил отношение к России из-за войны и впервые назвал ее агрессором / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале Politico:

Трамп изменил мнение о России

Президент США впервые назвал РФ - агрессором в войне

Президент США Дональд Трамп впервые открыто назвал Россию агрессором в войне против Украины. Об этом сообщает Politico.

Трамп впервые назвал Россию агрессором

Он отметил, что российские потери в войне значительно превышают украинские.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Из России немного больше, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - сказал он во время общения с журналистами.

Трамп изменил позицию относительно войны России против Украины

Ранее Трамп избегал осуждения Москвы за вторжение. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей отклонила резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения России. США также выступили против заявления G7, где РФ называли агрессором, а в апреле Трамп обвинил Украину в войне, заявляя, что нельзя начинать войну против страны, которая в двадцать раз больше, надеясь получить лишь несколько ракет.

Однако в течение лета позиция Трампа в отношении Кремля изменилась. Администрация президента США усилила давление на Путина из-за блокирования попыток организовать прямые мирные переговоры с Владимиром Зеленским.

Поскольку усиление давления не заставило Путина сесть за стол переговоров с Зеленским, в США растут призывы к введению более жестких санкций против России.

Могут ли санкции обвалить российскую экономику - мнение эксперта

Как писал Главред, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что санкциями обвалить российскую экономику невозможно, пока существуют страны, которые помогают РФ их обходить. Россия до сих пор выдерживает санкционное давление в основном благодаря тому, что Китай практически полностью замещает товары и ресурсы, которые РФ не может получить из-за ограничений. А то, что Китай не производит сам, он поставляет России, находя пути обхода санкций. Именно это препятствует эффективности ограничительных мер.

"Общий объем товарооборота между Россией и США составляет 3,5 миллиарда долларов в год. Это настолько мало, что прямые американские санкции в отношении российских товаров не будут иметь никакого серьезного последствия. Следовательно, единственный способ повлиять на Россию - это уменьшить объем ее экспорта, то есть ввести вторичные санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть", - резюмирует он.

Политика Трампа в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет вводить новых санкций против России из-за того, что ряд европейских стран отказывается выполнить его ключевые условия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп признает, что переоценил готовность Владимира Путина к миру и сомневается в своем влиянии на него. В то же время администрация США перекладывает ответственность за мирное урегулирование на Европу. По данным Axios, Трамп признался своему окружению, что ошибочно оценивал якобы стремление Путина к миру.

Президент США также отметил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остаются неопределенными, и его терпение в отношении российского лидера иссякает.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

