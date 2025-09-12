'Придется действовать очень жёстко': Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский хочет переговоров, а Владимир Путин - нет.

Важное из заявлений Трампа:

Между Украиной и РФ сохраняется ненависть

Зеленский хочет переговоров, а Путин - нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным остаются под вопросом.

Американский лидер в эфире Fox News отметил, что его терпение в отношении хозяина Кремля исчерпывается.

Об этом он заявил отвечая на вопрос, исчерпывается ли его терпение в отношении российского диктатора.

"Да, оно якобы иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое", - сказал Трамп.

Встреча Зеленского с Путиным: позиция Трампа

По словам президента США, между Украиной и РФ сохраняется ненависть. Президент США говорит, что разочарован темпом украинского урегулирования, между сторонами сохраняется "ненависть".

"Моё терпение, кажется, истощается, и быстро — но для танго нужны двое... Когда Путин хотел (переговоров, - ред.), Зеленский — не хотел. Когда Зеленский хотел (переговоров, - ред.), Путин — нет. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин... под вопросом. Нам придется действовать очень, очень жёстко", - добавил Трамп.

Переговоры Зеленского с Путиным: мнение эксперта

Политолог и руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв отметил, что Путин по-прежнему делает ставку на силовое решение конфликта. В условиях, когда Кремль рассчитывает на успех на поле боя, желания идти на компромиссы или вступать в переговоры у него практически нет.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

