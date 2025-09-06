Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

Даже без поездки в Москву наиболее вероятный вариант — трехсторонняя встреча Путина, Зеленского и Трампа, но предпосылок для ее проведения пока нет.

https://glavred.info/interview/zolotarev-trebovanie-putina-o-peregovorah-v-moskve-eto-popytka-davleniya-na-zelenskogo-10695644.html Ссылка скопирована

Путин надеется на оружие, а встречу в Москве хочет провести с позиции победителя в войне - Золотарев / Коллаж Главред

В Китае состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), визитом на который российский диктатор Владимир Путин окончательно закрепил за собой статус китайского вассала. Пребывая там, президент РФ сделал ряд циничных заявлений в отношении войны в Украине, обвинив в ней Запад, чем продолжил насмешку над усилиями Украины по достижению мира. В ответ на саммит ШОС, днем позже в Париже состоялось заседание "коалиции желающих", на котором 26 стран 26 стран официально обязались развернуть в Украине войска после прекращения огня или установления мира.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, как Трамп может ответить Си Цзиньпину, почему Путин зовет Зеленского в Москву и при каких условиях состоятся мирные переговоры.

Начать хотелось бы с поездки Путина в Пекин. Особенно – с заявлений, которые прозвучали после, потому что видно: Путин несколько осмелел в своих формулировках. О чем это говорит?

видео дня

Да, формулировки уже не совсем совпадают с тем, что он говорил сразу после саммита на Аляске. Однако на саммите ШОС в Тяньцзине Путин, скорее, был на "бэк-вокале" – главную скрипку играл товарищ Си. Это был его безусловный бенефис. Но запомнились именно слова Путина о том, что войну начала не Россия, а она якобы стала следствием "переворота, организованного Западом".

Это старая и типичная история. Любой агрессор стремится оправдать свои действия происками противников, представить нападение как "превентивный шаг". Адольф Гитлер тоже говорил, что был вынужден напасть, чтобы "упредить Сталина" буквально на пару недель. Но сегодня, когда архивы открыты, мы знаем: до 1942 года Советский Союз к нападению не готовился. То есть даже Гитлер искал оправдание своим действиям. А тем более – Путин, который утверждает, что никакой агрессии не было. Но извините, а кто тогда убивал людей под Киевом в Буче и на Житомирской трассе? Инопланетяне?

Путин изначально рассчитывал провести военно-полицейскую операцию: Киев за три дня, быстрая смена власти, – и дальше получить лояльное России руководство в Украине. Так он надеялся достичь и своих геополитических целей. Но все пошло совсем не так – количество тех, кто не согласен с таким сценарным планом, превысило ожидания российских аналитиков. В результате, как известно, пришлось сделать "жест доброй воли".

Путин дал понять, что его устраивает только один выбор. По сути, Украина должна согласиться на ультимативные требования России. А это не что иное, как требования капитуляции. Пусть и не полной, не безоговорочной, но капитуляции. В противном случае, по его словам, он добьется этого силой оружия. Также он якобы готов встречаться с Зеленским, но при условии, что тот приедет в Москву. Хотя обычно, если речь идет о переговорах на паритетных началах, выбирают третью страну, не вовлеченную в конфликт. А требование приезда в Москву фактически означает логику "побежденный должен ехать к победителю сдаваться".

Все это укладывается в схему переговорной позиции: "что наше — то наше, а о вашем можем поговорить". Но, учитывая, что Украина сохранила способность к сопротивлению и ВСУ не разгромлены, это выглядит скорее как попытка морально продавить оппонента. Очевидно, что Украина на такие условия не согласится.

Зеленский, кстати, уже подтвердил, что не собирается ехать в Москву — об этом он заявил на недавней пресс-конференции после заседания "коалиции желающих"…

Даже без поездки в Москву вероятность встречи Зеленского и Путина остается исключительно гипотетической, то есть крайне маловероятной.

Встреча "на троих" — Зеленский, Путин и Трамп — тоже маловероятна, но возможна, однако вероятность встречи тет-а-тет Зеленского и Путина и вовсе ничтожна. Может что-то изменится в ближайшие дни, однако пока позиция Трампа, который обещал "удивить", воспринимается в основном как пустое сотрясание воздуха.

Если говорить о четырехсторонней встрече, которую упоминал Макрон после "коалиции желающих", то насколько она вероятна?

Я все-таки больше бы ставил на трехсторонний формат. Как бы там ни было, но жестко оппонировать Трампу Путин не готов — это видно, например, по реакции на заявление Трампа помощника Путина Юрия Ушакова. Она была сдержанной, в отличие от ответа Мерцу на аналогичное заявление.

Потому наиболее вероятный вариант — все-таки трехсторонняя встреча, но предпосылок для ее проведения пока нет. Для этого нужна готовность к компромиссам со всех сторон, а у Путина ее не наблюдается от слова "совсем".

Что может сподвигнуть Путина пойти на компромисс?

Реальные компромиссы вероятны, особенно если его планы рушатся, линия фронта стабилизировалась, и он не может добиться результата военным путем. Во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Путин пошел на частичные компромиссы, когда российские войска отошли из Черниговской и Киевской областей. Это произошло после того, как стало ясно, что первоначальный план "военно-полицейской операции" РФ провалился. Затяжная война на тот момент не входила в его расчеты, так как тогда план не предполагал войны на истощение.

Сейчас Россия к такому развитию событий готова, и особенно после саммита ШОС Путин чувствует себя уверенно. Российский Генштаб обещает ему, что в течение двух-трех месяцев фронт ВСУ "посыплется" и будет достигнута крупная победа. Естественно, он по-прежнему уповает на силу оружия. А в условиях, когда Путин хочет добиться результата военным путем, он не особенно стремится идти на компромисс и садиться за стол переговоров.

Если говорить о месте, где все это было озвучено Путиным, можно ли сказать, что Китай поддерживает ту же линию?

По сути, да. Если в 2022 году Китай пытался выступать в роли миротворца с мирным планом, то сейчас Пекин адаптировался к войне и получает значительные экономические и финансовые выгоды.

Во-первых, китайские заводы, производящие дроны, комплектующие к ним и средства радиоэлектронной борьбы, загружены на полную мощность, и Китай продает их в первую очередь России. При этом перепадает часть и Украине, поскольку наш "гаражный ВПК" в основном использует комплектующие китайского производства. Это те же неодимовые магниты, камеры для FPV-дронов и прочее. Кроме того, Китай получает от России энергоносители с существенными скидками. Масштабный проект "Сила Сибири-2" также может серьезно повлиять на мировую энергетическую ситуацию.

Китай — ресурсодефицитная страна, поэтому Россия для Китая крайне выгодный партнер. При этом требования Трампа о прекращении покупки российских энергоресурсов не были приняты Китаем и Индией, которые остаются основными покупателями российской нефти и газа на сегодняшний момент. Даже рынок Евросоюза, на который ранее ориентировался Газпром, теперь сместился на восток.

По поводу проекта "Сила Сибири-2" ситуация пока непонятная: с одной стороны, Китай вроде бы подписал какие-то документы, с другой — официального подтверждения от китайской стороны нет. У Путина же в недавних сообщениях ситуация была описана расплывчато, поэтому пока нельзя точно сказать, что именно подписано…

На данный момент это остается декларацией о намерениях. Ситуация напоминает историю с "Северными потоками". Долгое время считалось, что газотранспортная система Украины полностью удовлетворяет потребности стран Евросоюза, а также есть "Турецкий поток". Однако потом проект начали реализовывать довольно быстро. Тем не менее, в политическую плоскость реализация "Силы Сибири-2" перейдет не сегодня и не завтра — это долгосрочный проект.

Во время парада в Пекине Трамп опубликовал большой пост о "сговоре против Соединенных Штатов". Какие, на ваш взгляд, реальные действия возможны со стороны Трампа в отношении Китая и РФ?

Вы как раз обратили внимание на парад в Пекине, посвященный годовщине победы над Японией. Хотя исторически это спорно: по факту победителями были силы Гоминьдана в Китае, которые китайские коммунисты свергли в гражданской войне в 1949 году, после чего остатки Гоминьдана эвакуировались на Тайвань.

Понятно, что китайские власти несколько натягивают сову на глобус, поскольку, по большому счету, решающий удар нанес Советский Союз, разгромив Квантунскую армию и вытеснив японцев из Манчжурии, которая была основной промышленной базой Японии после уничтожения баз в метрополии американскими бомбардировками.

Тем не менее, для Пекина это стало весомым поводом продемонстрировать возросшую военную мощь. И Си Цзиньпину это удалось в полной мере. Трамп как бизнесмен после саммита ШОС заявил о заговоре, поскольку там шла речь о создании банка и противодействии мировому финансовому диктату. Поскольку доллар на протяжении десятилетий был доминирующей мировой валютой, и его положение теперь потенциально ставится под вопрос. Решения здесь не будут приняты мгновенно, но вектор очевиден, и эту угрозу Трамп уловил довольно четко.

Но что мы видим? Китай эффективно использует концепцию глобального юга и многополярности. И особенно в условиях кризиса глобализма, кристаллизуются общие интересы стран БРИКС и ШОС. Одним из ключевых вопросов повестки саммита ШОС в Тяньцзине была выработка общей стратегии противодействия тарифной политике президента США Трампа. По сути, под эгидой Пекина формируется координация стран ШОС, где Китай будет играть доминирующую роль.

Кроме того, Китай выступает своеобразным гарантом политической стабильности режимов в странах Центральной Азии. Для таких стран, как Азербайджан и Казахстан, это является своего рода гарантией того, что Россия не решится на специальную военную операцию против них. В частности, учитывая существующие проблемы в Северном Казахстане и в отношениях с Азербайджаном, под контролем Китая такие сценарии выглядят маловероятными.

Судя по всему, многие буквально воспринимают заявления о "заговоре". А Трамп видит это иначе: то, что мы наблюдали в Тяньцзине, фактически является объединением стран не для чего-либо, а против гегемонии Соединенных Штатов. Соответственно, та концепция многополярности, о которой много говорили в Пекине, материализуется.

Какие меры может предпринять Трамп? Очередные тарифы против Китая маловероятны — это будет выстрелом себе в ногу. Ведь львиная доля того, что производит Китай, идет в США. Существует даже термин "China-America" или "Sino-America" для обозначения тесной экономической взаимоависимости двух стран. Объем товарооборота между США и Китаем составляет около 800 миллиардов долларов. В этой ситуации ни одна из сторон не может нанести значительный ущерб другой, не причиняя вреда себе.

Представьте, что будут введены заградительные тарифы либо исчезнут китайские товары. Например, в крупнейших супермаркетах США практически вся техника, бытовая электроника и электроника с пометкойMade in China. Кроме того, в Китае расположены заводы крупнейших американских компаний, включая Apple — именно там собираются iPhone, которыми пользуется весь мир, поскольку в США за аналогичную зарплату работать невозможно. 30% продукции Tesla Илона Маска собирается на заводе в Шанхае, крупнейшем производственном предприятии компании. Потому любые торговые войны ударят не только по Китаю, но и по американским компаниям и потребителям. Ранее американские корпорации планировали перенести производство в Индию, где рабочая сила дешевле. В Китае стоимость труда растет, плюс усиливается административная регламентация, что осложняет работу транснациональных компаний. Но с Индией, вероятно, побили горшки.

А отыграться на России, если не на Китае напрямую, Трамп сейчас может?

В принципе, планы Трампа как раз были направлены на перекрытие калечащих экономику санкций. Но уже принято 18 пакетов санкций Евросоюзом, и Россия к ним уже подготовилась. Высокоуровневые аналитики, прогнозирующие, что экономика России "схлопнется" через полгода–год, серьезно ошибаются в своих расчетах.

Пока Евросоюз продолжает покупать российскую нефть и газ, и объем закупок превышает помощь Украине за эти годы войны, Путин может смотреть в будущее с оптимизмом. Прямой товарооборот между Россией и США при этом невелик. Однако у Трампа, вероятно, загорелись глаза при виде цифр, которые ему нарисовал Уиткофф относительно перспективных проектов, касающихся Арктики, редкоземельных металлов на Аляске и энергетики. Именно это объясняет двусмысленную позицию Трампа, которую мы наблюдаем после саммита в Анкоридже.

Раз уж вы упомянули о закупках европейцами российской нефти, то западные медиа сообщали о якобы призывах Трампа к Европейскому Союзу отказаться от ее покупки. Насколько это реально?

У Трампа хорошие отношения с Орбаном – одним из немногих европейских лидеров, которых он принимал в своем поместье в Мар-а-Лаго. Но представьте, например, Орбана, который отказывается от российской нефти и газа? Он готов спорить с Брюсселем, отстаивая возможность сохранять поставки. Дело в том, что Венгрия, в отличие от большинства стран Евросоюза, покупает российскую нефть и газ с хорошим дисконтом — значительно дешевле. Это позволяет Будапешту худо-бедно поддерживать экономическую стабильность. Отказ от этих ресурсов был бы для Венгрии фактически "выстрелом в голову".

С учетом предстоящих выборов в Венгрии, где монополия на власть Орбана и его партия может быть поколеблена, он явно отказываться от этих возможностей не будет. Яркий пример — перепалка Сиярто и Сибиги вокруг нефтепровода "Дружба".

Орбан не станет отказываться от покупки российской нефти из-за риска потери власти - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента України, facebook.com/orbanviktor

То есть пока эта затея бесперспективная?

Даже в Германии кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уже привел к массовой деиндустриализации: закрываются знаковые предприятия вроде Krupp, Thyssen, BASF, заводы Volkswagen. Конечно, для этого есть ряд причин, среди которых и высокая стоимость труда, и в этих условиях платить чрезмерные расходы на газ и электроэнергию немецкая экономика просто не сможет.

Поэтому дальше, с учетом того, что дефицит федерального бюджета уже составляет 24 млрд евро, Мерц, хоть он и глобалист, хоть и выходец из структур вроде BlackRock, откуда, собственно, и его взгляды и определенный радикализм, но идти еще дальше он точно не станет.

Как, по-вашему, стоит трактовать результаты "коалиции желающих", о которых заявил Зеленский?

Пока нет никаких конкретных шагов, это только общие фразы, то есть фактически забалтывание проблемы. Суть в том, что от всех этих разговоров о гарантиях для Украины отчетливо веет духом Будапештского меморандума. Тридцать лет нам рассказывали, что это гарантии суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. А оказалось, что Украина обменяла реальные ядерные арсеналы на абсолютно виртуальные "гарантии" моральной поддержки. Позже нам начали объяснять, что мы "неправильно читали документ": якобы там речь шла не о гарантиях, а о поддержке. Но это не эквивалентно. Нам же все это время говорили именно про гарантии. Понятно, что политически для Кравчука и Кучмы признать обратное было бы крайне ущербно, ведь фактически это была сдача национальных интересов.

Сейчас же все повторяется — снова разговоры ни о чем. Тем более, когда речь заходит о возможной отправке воинского контингента, целый ряд стран высказывается категорически против. Польша заявляла об этом, Германия тоже имеет свои резоны. И когда в друзьях согласия нет, как в известной басне, толку от такого "единства" немного. Это печально, но факт.

Показательна ситуация с Уиткоффом, который покинул встречу "коалиции желающих" уже через 20 минут после ее начала. За это время можно только обозначить свои условия и позицию, а затем развернуться и уйти, но никак не вести предметный диалог.

Как дальше могут развиваться события?

Пока, к сожалению, война продолжится. Трамп, конечно, обещает нас удивить, но я бы поставил на возможность какого-то "чуда" не более 10%. Многие мне говорят: "Ты не видишь разведпризнаков скорой заморозки". Но факты указывают на обратное. Наступление и накопление значительных сил продолжается — только под Покровском сосредоточено почти 100 тысяч россиян. Продолжаются и ракетно-дроновые удары, причем с возросшей интенсивностью. Если раньше по Киеву били примерно раз в месяц, то теперь атаки происходят чаще, пусть и не столь массированные. Но факт остается фактом — идет война. Все остальное пока что остается лишь разговорами.

В данном случае, если события будут развиваться в таком ключе, то, несмотря на подготовку России, все-таки видно, что у нее есть серьезные проблемы. Чего тогда ждать?

Проблемы, безусловно, присутствуют. Об этом, в частности, говорит и тревога, которую выражает Герман Греф: есть риск, что ситуация может перерасти в рецессию. Но пока толстый похудеет, худой уже окочурится.

Мы же говорим об украинской экономике. У нас, к сожалению, ситуация держится только благодаря внешней финансовой и военной поддержке. Это позволяет хоть как-то удерживать баланс: мы не можем переломить ход войны, но это и не дает нам упасть. Однако тревожные звоночки очевидны: если Соединенные Штаты выйдут из войны, боюсь, что европейцы не потянут нас ни финансово, ни в военном отношении. Потому что именно США обеспечивают около трех четвертей военной помощи Украине. Европейцы не способны восполнить этот объем ни в финансовом, ни в материально-техническом плане. Например, ракеты к Patriot европейский ВПК не производит, а система ПВО SAMP/T, франко-итальянская, выпускается крайне медленными темпами. Вообще, у европейского военно-промышленного комплекса с масштабированием производства все из рук вон плохо.

На сегодня украинская экономика в условиях войны покрывает менее 50% расходов бюджета. Если финансовая помощь сократится, это приведет либо к отказу от социальных обязательств, либо к инфляции, либо к росту цен на энергоносители. К этому нужно готовиться как к минимуму. В худшем же сценарии возможен полноценный финансово-экономический коллапс.

У России, при всех ее проблемах, есть "подушка" — около 686 млрд долларов золотовалютных резервов. Путин может ее постепенно расходовать. Это, конечно, приведет к ухудшению ситуации, но для России это будет больно, но не фатально. Для Украины же любой серьезный удар может оказаться критическим.

А Трампу выгодно будет выходить? Учитывая, что Китай уже фактически поднял США "на смех".

Для Трампа, ситуация выглядит двоякой. В его окружении есть часть команды, которая считает, что Трамп должен сосредоточиться на главном — на Китае. Причем эта идея не нова. Еще до Трампа заместитель Блинкена, Курт Кэмпбелл, автор книги "Поворот к Азии", сформулировал концепцию необходимости концентрации усилий США на противостоянии с КНР и недопущении чрезмерного сближения России и Китая. Но, как это часто бывает, гладко было на бумаге, а на деле ситуация развивается иначе.

Судя по саммиту в Тяньцзине, все движется в прямо противоположном направлении. Пока во внешней политике у Трампа преследуют неудачи. Да, есть отдельные достижения — например, он подает как успех то, что удалось остановить войну между Индией и Пакистаном. Но на фоне того, что ему так и не удалось добиться прогресса в вопросе войны в Украине, эти достижения выглядят не столь весомыми. Трамп, по сути, не понимал глубины проблемы и подходил к ней так же, как многие популисты: с позиции простых рецептов для решения сложных задач. И результат известен.

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред