Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

Анна Косик
15 сентября 2025, 14:12
2021
Мониторинговые данные свидетельствуют о том, что украинцам следует быть осмотрительными.
Крылатые ракеты, Ту-95
Россияне могут готовиться к очередной массированной атаке на Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия перемещает ТУ-95МС ближе к границе с Украиной
  • Россияне снарядили борта крылатыми ракетами

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новой ракетной атаке на Украину. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов, которые зафиксировали перемещение стратегической авиации РФ.

Сообщается, что осуществляется передислокация по меньшей мере трех ТУ-95МС с аэродрома "Украинка", что в Амурской области. Вероятно, борта приземлятся на аэродром "Энгельс-2".

видео дня

В чем опасность перемещения авиации РФ

Мониторы сообщили, что враг перемещает ТУ-95МС на аэродромы, находящиеся ближе к границе с Украиной. Более того, борта уже снаряжены крылатыми ракетами.

"Также 3х Ту-160 с аэродрома "Оленья" выполняют тренировки", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Какую опасность несут массированные удары РФ накануне зимы

Главред писал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия во время массированных атак на Украину хочет не только убивать гражданских, но и оставить украинцев без тепла и света.

Вполне вероятно, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества в случае ракетно-дронных атак.

Атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия продолжает массированные атаки по Украине. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия сосредоточена на терроре мирного населения Украины и уже способна производить около 30 000 дронов-копий иранских "Шахедов" в год. К 2026 году она может удвоить этот показатель.

Накануне военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в России для атак на Украину накоплены дроны всех трех типов - Shahed-136, "Гербер" и "Пародия".

война в Украине новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
