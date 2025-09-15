Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали

Путин преувеличивает силу своей армии, которая ценой сверхбольших потерь продвигается "на метры" и фактически проигрывает в войне, отметил Келлог.

Келлог сделал громкое заявление о ходе войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Кэллог:

Россия не побеждает в войне против Украины

Цена продвижения россиян в Донецкой области чрезвычайно высока, речь идет о движении "на метры"

Армия РФ не так сильна, как заявляет Путин

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог отметил, что Россия на самом деле не имеет побед на поле боя. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Clash Report.

По его словам, именно этот вопрос американский лидер задавал ему перед саммитом с Путиным на Аляске

"Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: "Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник", - отметил Кэллог.

Смотрите видео заявления Кэллога о войне России против Украины:

/ Фото: скриншот

Он подчеркнул, что и он, и Кейн донесли до Трампа одинаковое мнение о том, что ни о какой победе России речи не идет.

Кэллог подчеркнул, что несмотря на заявления Путина, на самом деле Россия эту войну проиграет.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну", - указывает он.

Келлог отметил, что российские войска могут заявлять о продвижении на Донбассе или под Донецком, но фактически речь идет лишь о движении на метры, а не километры. При этом цена такого "успеха" чрезвычайно высока - потери превышают миллион убитых и раненых. Для сравнения, СССР покинул Афганистан с потерями в 18 тысяч, США потеряли во Вьетнаме 65 тысяч, тогда как нынешние цифры России соизмеримы с масштабами Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что подразделения первой линии, которые РФ бросала на захват Киева в начале вторжения, практически уничтожены. Сейчас Россия уже использует вторую, третью и даже четвертую "волну" командиров, а на фронт возвращают танки со складов и даже музеев. Большие наступательные действия враг вести не может, поскольку украинские силы их останавливают и наносят серьезные потери.

Келлог подчеркнул, что современная Россия существенно отличается от бывшего СССР, обратив отдельное внимание на ядерную риторику Кремля. Он напомнил, что ядерное оружие имеют не только РФ, но и США, Великобритания и Франция.

"Это не та Россия, не тот Советский Союз, который я знал в разгар Холодной войны. Это другая Россия. Они много говорят, но если бы я был Путиным, я бы очень волновался. Путин иногда бряцает своим ядерным вооружением, но США, Великобритания и Франция тоже являются ядерными державами", - подчеркнул Келлог.

Спецпредставитель президента США рассказал, что в Овальном кабинете обсуждался вопрос о якобы "первенстве" российских военных, но он подчеркнул, что армия РФ совсем не такая сильная, как ее пытается представить Путин.

"Они говорили о "приоритете" российских военных. Я сказал: "Мы бы им надрали задницу", - отметил Келлог.

Кэллог отметил мужество украинских военных и заявил, что оснований для страха перед российской армией нет.

"Я не верю, что они имеют способность дойти до Берлина или куда-то еще", - резюмировал он.

/ Инфографика: Главред

Какие планы войск РФ на осень - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне продолжают применять тактику "тысячи порезов". Параллельно с наступлением на Донетчину они стремятся растянуть украинские резервы и на других направлениях. Об этом заявил военно-политический аналитик и сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, оккупанты не сосредоточатся только на Донбассе - они будут пытаться взять под контроль Запорожскую область и потенциально дестабилизировать ситуацию на Херсонщине, в том числе путем имитации масштабной десантной операции.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники освободили село Панковка вместе с окружающими территориями в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса НГУ "Азов".

В то же время в России производство ударных и разведывательных дронов стало главным приоритетом для Владимира Путина. В России ежегодно выпускают около 30 тысяч "Шахедов", и к 2026 году этот показатель может вырасти вдвое. По данным The New York Times, атаки российских войск на Украину становятся все более мощными и сложными, из-за чего мобильным группам ПВО трудно противодействовать массовым запускам дронов и ложным целям.

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал европейские страны поддержать предложение президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин против государств, которые продолжают покупать российские энергоносители. По его словам, речь идет о Китае и Индии.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

