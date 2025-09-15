РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

Увеличение количества БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создало колоссальную проблему для Украины.

https://glavred.info/war/rf-stroit-imperiyu-dronov-atak-budet-bolshe-v-nyt-predupredili-kiev-o-novoy-ugroze-10698116.html Ссылка скопирована

Россия усилила удары по Украине: 34 тысячи дронов за год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

РФ выпускает около 30 тысяч Шахедов в год и планирует удвоить это количество

Украина сбивает большой процент дронов, но нагрузка на ПВО растет

Цель оккупантов — деморализовать украинцев и разрушить инфраструктуру

Производство ударных и разведывательных дронов стало абсолютным приоритетом для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Как пишет американская газета The New York Times, удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее. Мобильным группам ПВО тяжело справиться с роем БПЛА и ложными целями.

видео дня

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Журналисты отмечают, что Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников. России также помогли союзнические отношения с Ираном и Китаем - страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

По оценкам аналитиков, Россия способна производить около 30 000 дронов-копий иранских "Шахедов" в год. К 2026 году она может удвоить этот показатель.

Когда три года назад Россия запустила по Украине 43 иранских беспилотника "Шахед" в одном ударе, она оказалась в центре внимания мира. Теперь только за одну ночь 7 сентября ВС РФ атаковали Украину более 800 дронами и ложными целями.

В NYT подсчитали, что Россия усиливала удары дронами с сентября 2024 года. За 2025 год цифры резко возросли: запущено более 34 тысяч ударных беспилотников и ложных целей - это почти в девять раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Воздушных сил, Украина сбила 88% беспилотников в этом году, а в 2024-м этот показатель был почти 93%. Как подчеркивают авторы статьи, независимая проверка этих данных невозможна.

Увеличение количества БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создало колоссальную проблему для Украины. РФ использует ударные беспилотники вместе с ракетами и ловушками для подавления систем ПВО в массированных атаках по украинским объектам энергетической инфраструктуры, производства оружия и мирным целям в тыловых городах.

"Автократическое правительство Путина с самого верха дало понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания империи по производству беспилотников", - говорится в статье.

В свою очередь, Киев наносит удары БПЛА по крупным нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Однако российские удары мощнее и сложнее. Москва посылает БПЛА роями или волнами по запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей. Когда беспилотники заходят в города, их сложнее сбивать из-за высоких зданий и риска для мирных жителей.

Украина отвечает на массированные атаки недорогими беспилотниками-перехватчиками с радарами. Но, по словам Кофмана, их применение все еще ограничено.

"Если украинцы смогут масштабировать технологию, со временем они решат проблему перенасыщения дронов у ВС РФ. Это вопрос производства и масштабного развертывания", — считает аналитик.

О чем говорит налет российских дронов на Польшу

Налеты беспилотников на Польшу и Румынию продемонстрировали, с какими трудностями столкнется НАТО в защите от атак ВС РФ. В будущем возможны пуски тысячи беспилотников в одном нападении.

Как пишут авторы статьи, российские дроны стали совершеннее в технологическом плане: у них появились новые системы наведения, повышенная устойчивость к помехам и типы боеголовок.

"Война достигла очередного переломного момента в том, как используются беспилотники, как на линии фронта, так и в ударных кампаниях, проводимых Россией и Украиной", — считает Кофман.

Что стоит за атаками РФ по Украине: мнение аналитиков ISW

Атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

Более того, отмечают специалисты Института, хозяин Кремля не приложил никаких усилий для подготовки общества или информационного пространства в РФ к прекращению войны, которое приведет к менее чем капитуляции Украины перед всеми начальными военными требованиями Москвы.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

В ночь на 15 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областям.

В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам в регионе.

На Днепропетровщине повреждено транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред