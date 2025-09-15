Укр
РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

Анна Ярославская
15 сентября 2025, 10:47
Увеличение количества БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создало колоссальную проблему для Украины.
Убежище, дроны
Россия усилила удары по Украине: 34 тысячи дронов за год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • РФ выпускает около 30 тысяч Шахедов в год и планирует удвоить это количество
  • Украина сбивает большой процент дронов, но нагрузка на ПВО растет
  • Цель оккупантов — деморализовать украинцев и разрушить инфраструктуру

Производство ударных и разведывательных дронов стало абсолютным приоритетом для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Как пишет американская газета The New York Times, удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее. Мобильным группам ПВО тяжело справиться с роем БПЛА и ложными целями.

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Журналисты отмечают, что Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников. России также помогли союзнические отношения с Ираном и Китаем - страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

По оценкам аналитиков, Россия способна производить около 30 000 дронов-копий иранских "Шахедов" в год. К 2026 году она может удвоить этот показатель.

Когда три года назад Россия запустила по Украине 43 иранских беспилотника "Шахед" в одном ударе, она оказалась в центре внимания мира. Теперь только за одну ночь 7 сентября ВС РФ атаковали Украину более 800 дронами и ложными целями.

В NYT подсчитали, что Россия усиливала удары дронами с сентября 2024 года. За 2025 год цифры резко возросли: запущено более 34 тысяч ударных беспилотников и ложных целей - это почти в девять раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Воздушных сил, Украина сбила 88% беспилотников в этом году, а в 2024-м этот показатель был почти 93%. Как подчеркивают авторы статьи, независимая проверка этих данных невозможна.

Увеличение количества БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создало колоссальную проблему для Украины. РФ использует ударные беспилотники вместе с ракетами и ловушками для подавления систем ПВО в массированных атаках по украинским объектам энергетической инфраструктуры, производства оружия и мирным целям в тыловых городах.

"Автократическое правительство Путина с самого верха дало понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания империи по производству беспилотников", - говорится в статье.

В свою очередь, Киев наносит удары БПЛА по крупным нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Однако российские удары мощнее и сложнее. Москва посылает БПЛА роями или волнами по запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей. Когда беспилотники заходят в города, их сложнее сбивать из-за высоких зданий и риска для мирных жителей.

Украина отвечает на массированные атаки недорогими беспилотниками-перехватчиками с радарами. Но, по словам Кофмана, их применение все еще ограничено.

"Если украинцы смогут масштабировать технологию, со временем они решат проблему перенасыщения дронов у ВС РФ. Это вопрос производства и масштабного развертывания", — считает аналитик.

О чем говорит налет российских дронов на Польшу

Налеты беспилотников на Польшу и Румынию продемонстрировали, с какими трудностями столкнется НАТО в защите от атак ВС РФ. В будущем возможны пуски тысячи беспилотников в одном нападении.

Как пишут авторы статьи, российские дроны стали совершеннее в технологическом плане: у них появились новые системы наведения, повышенная устойчивость к помехам и типы боеголовок.

"Война достигла очередного переломного момента в том, как используются беспилотники, как на линии фронта, так и в ударных кампаниях, проводимых Россией и Украиной", — считает Кофман.

Что стоит за атаками РФ по Украине: мнение аналитиков ISW

Атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

Более того, отмечают специалисты Института, хозяин Кремля не приложил никаких усилий для подготовки общества или информационного пространства в РФ к прекращению войны, которое приведет к менее чем капитуляции Украины перед всеми начальными военными требованиями Москвы.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

В ночь на 15 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областям.

В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам в регионе.

На Днепропетровщине повреждено транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

