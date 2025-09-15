Укр
Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

Юрий Берендий
15 сентября 2025, 10:43обновлено 15 сентября, 11:55
Законопроект о санкциях против России предусматривает прежде всего удар по крупнейшим импортерам российских энергоносителей Китаю и Индии, отметил сенатор США.
В США готовы сделать следующий шаг против России, но есть условие / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем заявил Линдси Грэм:

  • Страны Европы должны ввести пошлины против Китая и Индии
  • Основной санкционный удар США будет по странам, покупающим российскую нефть
  • Санкции против РФ не действуют - Москва научилась их обходить

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. В интервью NBC News он пояснил, что стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Грэм напомнил, что президент США ожидает от европейских партнеров аналогичных шагов - в частности введения пошлин на китайские товары в размере 50-100%.

"Законопроект Грэма-Блюменталя имеет 85 соавторов в Сенате, что позволит президенту Трампу нацелиться на тех, кто покупает дешевую российскую нефть для своей выгоды: Китай, Индию и Бразилию. Если Китай и Индия изменят свою политику в отношении (российского диктатора Владимира - ред.) Путина, эта война закончится", - отметил сенатор.

По словам сенатора, Россия успешно обходит действующие санкции, и поэтому Путин не чувствует от них серьезного давления. Он убежден, что если Европа и США совместно заявят Китаю и Индии о недопустимости доступа к своим рынкам без прекращения закупок российской нефти, эти страны изменят свою позицию.

Грэм подчеркнул, что Запад уже использовал все возможные санкционные инструменты против России, но Москва нашла способы их обойти.

"Путин не озабочен санкциями. Никакие санкции не дали результата. Он уклоняется от санкций. Он живет хорошо", - добавил сенатор.

По его мнению, пришло время для принятия нового законопроекта.

Почему Европа должна усилить санкции против РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, остановить агрессию России возможно лишь благодаря решительным действиям, ведь Кремль воспринимает исключительно язык силы. Об этом рассказал политический эксперт Тарас Загородний, очертив шаги, на которые должны решиться союзники Украины.

По его мнению, ощутимым ударом по РФ стали бы атаки на танкеры или терминалы в Мурманске, перекачивающие сжиженный газ, в том числе и для европейских потребителей.

"Объем импорта из России в США составляет всего 30 миллиардов долларов, а товарооборот между Европой и РФ - 60 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов - нефть и газ. А еще европейцы закупают у России аграрную и другую продукцию. И Штаты вполне резонно спрашивают у Европы, почему она не покупает американскую нефть и газ. Ведь этот вопрос возникал еще во время первой президентской каденции Трампа", - пояснил эксперт.

Именно поэтому, подчеркнул Загородний, ключевое решение должна принять Европа - ввести жесткие санкции против России и существенно, как минимум втрое, увеличить помощь Украине.

Санкции США против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вопрос введения новых санкций против государства-агрессора России уже давно назрел, однако Конгресс США не будет принимать их без согласия президента Дональда Трампа. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Трамп, со своей стороны, раскритиковал европейцев за слишком мягкую позицию в отношении Кремля. Он подчеркнул, что дальнейшие шаги Вашингтона в сфере санкций будут зависеть от того, усилит ли Европа собственные ограничения и откажется от покупки российских энергоносителей.

В Конгрессе республиканцы планируют вернуться к законопроекту, который предусматривает 500% пошлины для импортеров российских энергоресурсов. Ранее этот документ отложили, согласившись на то, что президент Трамп лично введет санкции своим указом, но он этого так и не сделал. Как пишет Politico, теперь обсуждается новая стратегия - "привязать" законопроект к будущему закону о финансировании правительства США, поскольку республиканцы не решаются продвигать его без одобрения президента.

О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

