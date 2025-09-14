Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 20:58обновлено 14 сентября, 21:40
331
Трамп не хочет "ссориться" с Путиным, поэтому проукраинское крыло Республиканской партии берет ситуацию в свои руки.
Линдси Грэм, Владимир Путин
Грэм призовет коллег в Конгрессе проголосовать за санкции против режима Путина уже на следующей неделе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Facebook Линдси Грэма, скриншот YouTube

Кратко:

  • Линдси Грэм придумал план, как принять жесткие санкции против России
  • Конгрессмены хотят объединить пакет санкций с бюджетом для финансирования правительства
  • Пакет законопроектов могут поддержать и республиканцы-изоляционисты

Республиканцы в Конгрессе США планируют вернуться к законопроекту о санкциях, предусматривающего пошлины в 500% для покупателей российских энергоносителей. Ранее документ отложили в обмен на согласие президента Дональда Трампа ввести санкции своим прямым указом, чего он так и не сделал. Теперь законопроект хотят привязать к будущему закону о финансировании американского правительства.

Что планируют республиканцы

В материале Politico говорится, что в ситуации, когда Трамп уклоняется от санкций против России, а республиканцы без его согласия боятся выносить законопроект на голосование, появилась идея новой стратегии. Речь идет о привязке законопроекте к будущему законопроекту о финансировании американского правительства.

видео дня

Республиканцам в Конгрессе не хватает голосов для самостоятельного принятия бюджета. Идея в том, чтобы выставить законы о санкциях и бюджете одним пакетом. Демократы уже поддержали санкционный законопроект и не могут его просто так проигнорировать.

Как будут реализовывать план

Журналисты пишут, что этот план придумал автор законопроекта о санкциях против России, сенатор Линдси Грэм, который поддерживает Украину. "За" еще один проукраинский республиканец – Брайан Фицпатрик. Уже на следующей неделе они намерены призвать коллег из обеих партий поддержать такое голосование.

Предполагается, что республиканцы-изоляционисты, которые против вмешательство США в войну России против Украины, скорее всего, поддержат пакетное голосование, если это поможет принять закон о бюджете. Аналогично и демократы, с большей долей вероятности, поддержат бюджет, если он будет идти вместе с санкциями против РФ.

Такая схема якобы не должна вызвать гнев Трампа, который уже тормозил продвижение в Конгрессе законопроекта о санкциях.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Какие еще принимаются меры

Как утверждают журналисты со ссылкой на свои источники, идею "положительно оценили" в руководстве Республиканцев в Сенате. Ранее там пытались избежать конфликта с Трампом по вопросам санкций.

Кроме того, Грэм будет параллельно пытаться уговорить ЕС согласиться на требования Трампа, направленные на введение Европой торговых пошлин против Китая и Индии. Это условие запуска новых санкций США против России.

"Путь удержать Трампа на своей стороне - это присоединиться к нему по Китаю и Индии. Если вам так нравится законопроект Грэма, почему бы вам тоже не принять его?" – подчеркнул Линди Грэм.

Что говорит эксперт

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине, сказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"Финализация переговорного процесса будет оформлена при участии, в первую очередь, США и Китая, но не стоит забывать и о Европе. Она крайне важна не только для Соединенных Штатов, но и для Китая, потому что потребляет китайских товаров на 800 миллиардов долларов. Китай и Европа взаимозависимы: одни производят продукцию, другие не могут ее не покупать. Соглашение с крупнейшей в ближайшие годы экономикой мира очень важно для стабильности Соединенных Штатов и Европы на 10-30 лет", - считает Клочок.

Санкции в 500% против России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в конце июня Линдси Грэм говорил, что Трамп одобрил продвижение законопроекта о 500% пошлинах против покупателей российских энергоносителей. Тогда он прогнозировал принятие документа после июльской паузы в Сенате.

В середине июле Трамп поставил России 50-дневный ультиматум: либо мирное соглашение с Украиной, либо пошлины против стран, которые покупают ее нефть и энергоносители. Позже ультиматум был сокращен до 12 дней. В связи с этим Грэм отложил свой законопроект. Однако никаких существенных решений (кроме пошлин в 25% против Индии) Трамп не принял.

15 августа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся саммит на Аляске. По его итогам Трамп отказался от требований по прекращению огня и теперь фактически не готов вводить санкции в отношении России.

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Конгресс США санкции США санкции против России Линдси Грэм Демократическая партия война России и Украины Республиканская партия США
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:45Фронт
Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:58Мир
НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Последние новости

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

Реклама
19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

Реклама
15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

Реклама
11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять