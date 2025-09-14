Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

Трамп не хочет "ссориться" с Путиным, поэтому проукраинское крыло Республиканской партии берет ситуацию в свои руки.

Грэм призовет коллег в Конгрессе проголосовать за санкции против режима Путина уже на следующей неделе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Facebook Линдси Грэма, скриншот YouTube

Кратко:

Линдси Грэм придумал план, как принять жесткие санкции против России

Конгрессмены хотят объединить пакет санкций с бюджетом для финансирования правительства

Пакет законопроектов могут поддержать и республиканцы-изоляционисты

Республиканцы в Конгрессе США планируют вернуться к законопроекту о санкциях, предусматривающего пошлины в 500% для покупателей российских энергоносителей. Ранее документ отложили в обмен на согласие президента Дональда Трампа ввести санкции своим прямым указом, чего он так и не сделал. Теперь законопроект хотят привязать к будущему закону о финансировании американского правительства.

Что планируют республиканцы

В материале Politico говорится, что в ситуации, когда Трамп уклоняется от санкций против России, а республиканцы без его согласия боятся выносить законопроект на голосование, появилась идея новой стратегии. Речь идет о привязке законопроекте к будущему законопроекту о финансировании американского правительства.

Республиканцам в Конгрессе не хватает голосов для самостоятельного принятия бюджета. Идея в том, чтобы выставить законы о санкциях и бюджете одним пакетом. Демократы уже поддержали санкционный законопроект и не могут его просто так проигнорировать.

Как будут реализовывать план

Журналисты пишут, что этот план придумал автор законопроекта о санкциях против России, сенатор Линдси Грэм, который поддерживает Украину. "За" еще один проукраинский республиканец – Брайан Фицпатрик. Уже на следующей неделе они намерены призвать коллег из обеих партий поддержать такое голосование.

Предполагается, что республиканцы-изоляционисты, которые против вмешательство США в войну России против Украины, скорее всего, поддержат пакетное голосование, если это поможет принять закон о бюджете. Аналогично и демократы, с большей долей вероятности, поддержат бюджет, если он будет идти вместе с санкциями против РФ.

Такая схема якобы не должна вызвать гнев Трампа, который уже тормозил продвижение в Конгрессе законопроекта о санкциях.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Какие еще принимаются меры

Как утверждают журналисты со ссылкой на свои источники, идею "положительно оценили" в руководстве Республиканцев в Сенате. Ранее там пытались избежать конфликта с Трампом по вопросам санкций.

Кроме того, Грэм будет параллельно пытаться уговорить ЕС согласиться на требования Трампа, направленные на введение Европой торговых пошлин против Китая и Индии. Это условие запуска новых санкций США против России.

"Путь удержать Трампа на своей стороне - это присоединиться к нему по Китаю и Индии. Если вам так нравится законопроект Грэма, почему бы вам тоже не принять его?" – подчеркнул Линди Грэм.

Что говорит эксперт

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине, сказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"Финализация переговорного процесса будет оформлена при участии, в первую очередь, США и Китая, но не стоит забывать и о Европе. Она крайне важна не только для Соединенных Штатов, но и для Китая, потому что потребляет китайских товаров на 800 миллиардов долларов. Китай и Европа взаимозависимы: одни производят продукцию, другие не могут ее не покупать. Соглашение с крупнейшей в ближайшие годы экономикой мира очень важно для стабильности Соединенных Штатов и Европы на 10-30 лет", - считает Клочок.

Санкции в 500% против России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в конце июня Линдси Грэм говорил, что Трамп одобрил продвижение законопроекта о 500% пошлинах против покупателей российских энергоносителей. Тогда он прогнозировал принятие документа после июльской паузы в Сенате.

В середине июле Трамп поставил России 50-дневный ультиматум: либо мирное соглашение с Украиной, либо пошлины против стран, которые покупают ее нефть и энергоносители. Позже ультиматум был сокращен до 12 дней. В связи с этим Грэм отложил свой законопроект. Однако никаких существенных решений (кроме пошлин в 25% против Индии) Трамп не принял.

15 августа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся саммит на Аляске. По его итогам Трамп отказался от требований по прекращению огня и теперь фактически не готов вводить санкции в отношении России.

