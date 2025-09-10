По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

Если россияне начнут запускать по 1000 дронов каждую ночь, то это будет дорого им стоить.

https://glavred.info/war/po-1000-dronov-v-sutki-nazvany-sroki-kogda-rf-mozhet-uvelichit-kolichestvo-atak-10696865.html Ссылка скопирована

Наращивание атак по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления обозревателя:

Россия может запускать по Украине 1000 дронов, но не каждый день

Для таких атак россиянам нужно увеличить производство дронов

Стоимость такого террора будет огромной

Во время недавней атаки по Украине был зафиксирован антирекорд - страна-агрессор Россия запустила 810 дронов за сутки. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, когда россияне могут выйти на показатель не менее 1000 дронов в сутки.

По его словам, в России накоплены дроны всех трех типов - Shahed-136, "Гербер" и "Пародия".

видео дня

"Даже после этого удара у них еще осталось более 2800 единиц боекомплекта этих трех типов. Вопрос в другом - имеют ли они достаточно пусковых установок для того, чтобы в течение суток запустить 1000 дронов? Я думаю, что при соответствующей подготовке в течение суток они могут запустить 1000 аппаратов смешанного типа. Но если говорить о ежедневных атаках такого масштаба - это невозможно", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что россиянам нужно вывести производство Shahed-136 на уровень в 500 единиц готовой продукции в сутки и еще 500 единиц приманок "Гербер" и "Пародия" в сутки.

"Это нереально, сейчас их показатели - примерно 100 "Шахедов" и 100 "Герберов"/"Пародий". Увеличить производство в пять раз по каждой категории россияне не способны. Поэтому до конца этого года мы, вероятно, увидим налет в 1000 дронов, но не ежедневно. Постоянно такое количество они не смогут применять - ни из-за ограниченного производства, ни из-за нехватки пусковых установок", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что если россияне действительно начнут запускать по 1000 дронов каждую ночь, то это будет дорого им стоить.

"Стоимость такого террора будет огромной, в какой-то момент даже больше, чем расходы на ракетные удары. Это серьезно ударит по их бюджету, который и так страдает от дефицита и падения доходов от экспорта энергоресурсов. Поэтому, кроме технических и технологических ограничений, существует еще и экономический фактор", - подытожил обозреватель.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Будет ли Россия наращивать удары по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что сейчас Россия наносит массированные удары преимущественно по Киеву, поскольку он является местом компактного проживания украинского населения.

По его словам, это терроризм РФ в чистом виде, ведь она стремится поразить как можно больше мирного населения Украины.

Он также отметил, что общее количество российских беспилотников будет только увеличиваться.

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 10 сентября российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Также враг атаковал ударными БпЛА многие города Украины. Основными целями ракет были - Житомир, Винница, Калуш, Львов.

Известно, что во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины. В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

В то же время, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения. ПВО удалось сбить 413 воздушных целей, из которых 386 БпЛА и 27 ракет.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред