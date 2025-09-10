По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

Главное из заявления обозревателя:
- Россия может запускать по Украине 1000 дронов, но не каждый день
- Для таких атак россиянам нужно увеличить производство дронов
- Стоимость такого террора будет огромной
Во время недавней атаки по Украине был зафиксирован антирекорд - страна-агрессор Россия запустила 810 дронов за сутки. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, когда россияне могут выйти на показатель не менее 1000 дронов в сутки.
По его словам, в России накоплены дроны всех трех типов - Shahed-136, "Гербер" и "Пародия".
"Даже после этого удара у них еще осталось более 2800 единиц боекомплекта этих трех типов. Вопрос в другом - имеют ли они достаточно пусковых установок для того, чтобы в течение суток запустить 1000 дронов? Я думаю, что при соответствующей подготовке в течение суток они могут запустить 1000 аппаратов смешанного типа. Но если говорить о ежедневных атаках такого масштаба - это невозможно", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт подчеркнул, что россиянам нужно вывести производство Shahed-136 на уровень в 500 единиц готовой продукции в сутки и еще 500 единиц приманок "Гербер" и "Пародия" в сутки.
"Это нереально, сейчас их показатели - примерно 100 "Шахедов" и 100 "Герберов"/"Пародий". Увеличить производство в пять раз по каждой категории россияне не способны. Поэтому до конца этого года мы, вероятно, увидим налет в 1000 дронов, но не ежедневно. Постоянно такое количество они не смогут применять - ни из-за ограниченного производства, ни из-за нехватки пусковых установок", - подчеркнул Коваленко.
Он также добавил, что если россияне действительно начнут запускать по 1000 дронов каждую ночь, то это будет дорого им стоить.
"Стоимость такого террора будет огромной, в какой-то момент даже больше, чем расходы на ракетные удары. Это серьезно ударит по их бюджету, который и так страдает от дефицита и падения доходов от экспорта энергоресурсов. Поэтому, кроме технических и технологических ограничений, существует еще и экономический фактор", - подытожил обозреватель.
Будет ли Россия наращивать удары по Украине
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что сейчас Россия наносит массированные удары преимущественно по Киеву, поскольку он является местом компактного проживания украинского населения.
По его словам, это терроризм РФ в чистом виде, ведь она стремится поразить как можно больше мирного населения Украины.
Он также отметил, что общее количество российских беспилотников будет только увеличиваться.
Удары РФ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 10 сентября российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Также враг атаковал ударными БпЛА многие города Украины. Основными целями ракет были - Житомир, Винница, Калуш, Львов.
Известно, что во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины. В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.
В то же время, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения. ПВО удалось сбить 413 воздушных целей, из которых 386 БпЛА и 27 ракет.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
