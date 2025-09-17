Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

Кратко:
- В финальный день учений "Запад-2025" на полигоне появился Путин
- Второй раз с начала полномасштабной войны он был в военной форме
- Появление Путина в камуфляже - сигнал НАТО
В последний день российско-белорусских учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский лидер Владимир Путин. Он был одет в военную форму - второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
Путин прибыл на полигон вместе с министром обороны Андреем Белоусовым, его заместителем Юнус-Беком Евкуровым и помощником Алексеем Дюминым. Они "проинспектировали" войска, участвовавшие в финальном этапе маневров.
Белоусов заявил, что к учениям были привлечены подразделения Ленинградского и Московского округов, Воздушно-космических сил, десантники, а также корабли Северного и Балтийского флотов. Активное участие принимали и белорусские военные.
По словам Путина, в учениях в целом задействовали около 100 тысяч военнослужащих, включая иностранные контингенты. Среди них - солдаты из Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. В тот же день он встретился с делегациями этих стран. В частности, Индия еще 9 сентября объявила об отправке 65 военных на полигон Мулино для "обмена опытом".
Зачем Путин надел форму
Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на появление Путина в камуфляже. Последний раз он надевал военную форму в марте 2025 года во время поездки в Курскую область, пытаясь изобразить себя как "лидера военного времени" и приписать себе заслуги за захват части украинских территорий.
На этот раз, по мнению аналитиков, жест тоже был неслучайным. Он мог стать "сигналом" к НАТО на фоне эскалации Кремля против Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии.
"Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии", - отметили в ISW.
Что отрабатывали на учениях
Сам Путин пояснил, что цель учений - "защита Союзного государства от любой агрессии". На учениях отрабатывали отражение авиаударов, десантные операции, имитацию запусков крылатых ракет, разведку и борьбу с ДРГ. Белорусские военные тренировались применять нестратегическое ядерное оружие и баллистические комплексы "Орешник", а также новейшие дроны, мотоциклы и роботизированные платформы, которые Россия активно использует в войне против Украины.
В ISW отметили, что "Запад-2025" стал полигоном для испытания тактики, почерпнутой из опыта российской армии в Украине.
Есть ли угроза для Украины
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что российско-белорусские учения "Запад-2025" сами по себе не представляют серьезной военной угрозы для Украины и соседних стран, поскольку в маневрах задействована относительно небольшая численность личного состава стран ОДКБ. В то же время, по его мнению, российское руководство намеренно включило в программу элементы, которые должны создать демонстрацию силы.
Жданов подчеркнул, что риски во многом зависят от реакции украинского военно-политического руководства. Он не исключает возможности провокаций во время учений и считает, что в случае попытки эскалации ответ Украины должен быть четким и однозначным.
"Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений", - подчеркнул он.
Учения России и Беларуси "Запад-2025" - новости по теме
Как сообщал Главред, "Запад-2025" стали крупнейшими совместными военными учениями этого года. Учения проходят вблизи границ ЕС, что вызывает беспокойство у Варшавы и ряда соседних государств, которые рассматривают такие действия как демонстрацию силы Москвы и Минска.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что реальной угрозы с белорусского направления пока нет. По его словам, Кремль использует учения больше в информационной плоскости, пытаясь нагнетать напряжение в медиа и соцсетях.
Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке пишет, что на учениях Путин и Лукашенко отрабатывают сценарии потенциальной войны с Западом. Хотя официально задействовано лишь около 18 200 военных (среди них 5 500 россиян), эксперты подчеркивают, что даже в таком формате учения представляют серьезную угрозу региональной безопасности.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
