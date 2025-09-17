Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

Руслана Заклинская
17 сентября 2025, 10:13
855
В последний день учений "Запад-2025" на полигоне Мулино появился Владимир Путин в военной форме.
Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину
Путин появился в военной форме на учениях "Запад-2025" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В финальный день учений "Запад-2025" на полигоне появился Путин
  • Второй раз с начала полномасштабной войны он был в военной форме
  • Появление Путина в камуфляже - сигнал НАТО

В последний день российско-белорусских учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский лидер Владимир Путин. Он был одет в военную форму - второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Путин прибыл на полигон вместе с министром обороны Андреем Белоусовым, его заместителем Юнус-Беком Евкуровым и помощником Алексеем Дюминым. Они "проинспектировали" войска, участвовавшие в финальном этапе маневров.

видео дня

Белоусов заявил, что к учениям были привлечены подразделения Ленинградского и Московского округов, Воздушно-космических сил, десантники, а также корабли Северного и Балтийского флотов. Активное участие принимали и белорусские военные.

По словам Путина, в учениях в целом задействовали около 100 тысяч военнослужащих, включая иностранные контингенты. Среди них - солдаты из Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. В тот же день он встретился с делегациями этих стран. В частности, Индия еще 9 сентября объявила об отправке 65 военных на полигон Мулино для "обмена опытом".

Зачем Путин надел форму

Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на появление Путина в камуфляже. Последний раз он надевал военную форму в марте 2025 года во время поездки в Курскую область, пытаясь изобразить себя как "лидера военного времени" и приписать себе заслуги за захват части украинских территорий.

На этот раз, по мнению аналитиков, жест тоже был неслучайным. Он мог стать "сигналом" к НАТО на фоне эскалации Кремля против Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии.

"Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии", - отметили в ISW.

Что отрабатывали на учениях

Сам Путин пояснил, что цель учений - "защита Союзного государства от любой агрессии". На учениях отрабатывали отражение авиаударов, десантные операции, имитацию запусков крылатых ракет, разведку и борьбу с ДРГ. Белорусские военные тренировались применять нестратегическое ядерное оружие и баллистические комплексы "Орешник", а также новейшие дроны, мотоциклы и роботизированные платформы, которые Россия активно использует в войне против Украины.

В ISW отметили, что "Запад-2025" стал полигоном для испытания тактики, почерпнутой из опыта российской армии в Украине.

Есть ли угроза для Украины

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что российско-белорусские учения "Запад-2025" сами по себе не представляют серьезной военной угрозы для Украины и соседних стран, поскольку в маневрах задействована относительно небольшая численность личного состава стран ОДКБ. В то же время, по его мнению, российское руководство намеренно включило в программу элементы, которые должны создать демонстрацию силы.

Жданов подчеркнул, что риски во многом зависят от реакции украинского военно-политического руководства. Он не исключает возможности провокаций во время учений и считает, что в случае попытки эскалации ответ Украины должен быть четким и однозначным.

"Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений", - подчеркнул он.

Учения России и Беларуси "Запад-2025" - новости по теме

Как сообщал Главред, "Запад-2025" стали крупнейшими совместными военными учениями этого года. Учения проходят вблизи границ ЕС, что вызывает беспокойство у Варшавы и ряда соседних государств, которые рассматривают такие действия как демонстрацию силы Москвы и Минска.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что реальной угрозы с белорусского направления пока нет. По его словам, Кремль использует учения больше в информационной плоскости, пытаясь нагнетать напряжение в медиа и соцсетях.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке пишет, что на учениях Путин и Лукашенко отрабатывают сценарии потенциальной войны с Западом. Хотя официально задействовано лишь около 18 200 военных (среди них 5 500 россиян), эксперты подчеркивают, что даже в таком формате учения представляют серьезную угрозу региональной безопасности.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Беларусь Владимир Путин Путин новости военные учения Запад-2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 50 поездов задерживаются - какая цель и последствия удара РФ по железной дороге

Более 50 поездов задерживаются - какая цель и последствия удара РФ по железной дороге

10:47Война
Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап

09:00Интервью
Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

08:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Последние новости

10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов задерживаются - какая цель и последствия удара РФ по железной дороге

10:28

"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

10:26

Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревогиФото

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
10:15

В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенностьВидео

10:13

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

10:07

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

10:05

РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

Реклама
09:24

Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

08:53

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабженияФото

08:50

"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

08:31

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

07:24

Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

07:10

Только самые внимательные найдут кота за 9 секунд: лучшее упражнение на внимательность

06:49

Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

06:10

Битва за Европу и бюджет Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

Реклама
05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:30

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

16 сентября, вторник
23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

23:34

Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

23:03

"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

22:50

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

22:40

Путин послал сигнал Украине о войне - что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп

22:06

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - СМИ

21:49

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

21:47

Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилийВидео

20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

Реклама
20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровьяВидео

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопросаВидео

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять