"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

Путин пытается обмануть Трампа и делает все, чтобы избежать санкций, уверен президент Украины.

Трамп может дать Украине ПВО и заставить Путина бояться / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

США должны ввести мощный пакет санкций против РФ

Штаты могут предоставить Украине необходимое количество систем ПВО

Путин обманывает Трампа и делает все, чтобы избежать санкций

Президент Владимир Зеленский считает, что США должны решительно надавить на российского диктатора Владимира Путина и ввести мощный пакет санкций против РФ.

В интервью Sky News Зеленский призвал Дональда Трампа принять "решительные личные меры", чтобы "остановить Путина", после того как глава Белого дома призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины на Китай, чтобы оказать давление на Москву.

"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно", - сказал Зеленский.

Президент Украины также уверен, что США могут применить достаточно санкций для вреда российской экономике, а Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться.

"Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что во время недавнего саммита Трампа и Путина на Аляске, Трамп "много дал Путину". Этот саммит открыл для российского диктатора двери в другие встречи и диалоги. Вместо этого он должен был бы заплатить больше, чтобы прекратить войну.

"Он должен был получить удар в этой войне и остановиться, но вместо этого он получил де-изоляцию. Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, это открыло для Путина двери к другим саммитам и форматам. Потому что это так работает, и мы это видим, и я не думаю, что он что-то за это заплатил", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, Путин пытается обмануть Трампа и делает все, чтобы избежать санкций.

Также Зеленский считает: если бы встреча на Аляске была трехсторонней, "мы бы добились какого-то результата".

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Почему санкции не остановили экономику РФ: мнение аналитиков

Как пишет Forbes, вопреки введенным антироссийским санкциям международная торговля продолжает приносить Москве сотни миллиардов долларов. Экономика РФ продолжает функционировать, хотя и в ограниченном режиме.

Отмечается, что Россия переориентировала экспорт нефти в Азию и начала рассчитываться не в долларах. Танкеры "теневого флота" избегали западного страхования и создавали параллельные цепи поставок.

Кроме того, цифровые кошельки, региональные платежные системы, китайская сеть CIPS, предлагающая расчетные услуги трансграничных платежей в юанях, индийские системы расчета в рупиях и российские альтернативы финтеху позволили обойти санкционные барьеры.

Внутри страны Россия тоже быстро приспособилась. Западные бренды исчезли из торговых центров, но уже через несколько месяцев их заменили местные копии.

Санкции до сих пор остаются мощным оружием США, но теперь их эффективность зависит не только от Вашингтона, но и от готовности других стран присоединяться.

