Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

Война сейчас "кормит" экономику России. Поэтому Путин уже сформировал план относительно новой войны и исключает Украину из своих расчетов.

Основные тезисы Жирохова:

Путин понимает, что если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху

Поэтому в дальнейшем Путин может начать новую войну, ведь сейчас война кормит экономику РФ

Глава Кремля пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО

Со стороны страны-агрессора России уже звучали угрозы другим государствам, например, Финляндии и Азербайджану. Это может указывать на то, что российский диктатор Владимир Путин может иметь в планах новую войну.

Путин понимает, что российскую военную машину уже не остановить, ведь это будет означать крах. Такое мнение высказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

"Я думаю, что такая риторика - результат определенных договоренностей Путина и Трампа. Что было подписано или проговорено на Аляске - не знает никто. Возможно, Путин уже решил, что история с Украиной - завершена, и надо делать что-то другое. Путин - не дурак, он понимает: если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху. А в российской и зарубежной прессе появляются материалы о том, что делать с сотнями тысяч ветеранов, которые вернутся домой, и что делать с экономикой, которая перешла на военные рельсы", - отметил Жирохов.

По словам военного эксперта, история имеет только один вариант дальнейшего развития событий при таких обстоятельствах - новая война.

"Путину нужна новая война, в первую очередь, из-за ситуации с экономикой. Сегодня война кормит экономику России, и если ее остановить, экономика рухнет", - отметил он.

Жирохов считает, что глава Кремля может задумывать новую войну, и вероятно она будет направлена против Североатлантического альянса.

"Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликт малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают", - сказал эксперт.

О персоне: Михаил Жирохов Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

