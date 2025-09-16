Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

Алёна Воронина
16 сентября 2025, 16:41
274
Война сейчас "кормит" экономику России. Поэтому Путин уже сформировал план относительно новой войны и исключает Украину из своих расчетов.
Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля
Путину нужна новая война, у него уже есть план, говорит Жирохов/ коллаж: Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины, скрин из видео

Основные тезисы Жирохова:

  • Путин понимает, что если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху
  • Поэтому в дальнейшем Путин может начать новую войну, ведь сейчас война кормит экономику РФ
  • Глава Кремля пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО

Со стороны страны-агрессора России уже звучали угрозы другим государствам, например, Финляндии и Азербайджану. Это может указывать на то, что российский диктатор Владимир Путин может иметь в планах новую войну.

Путин понимает, что российскую военную машину уже не остановить, ведь это будет означать крах. Такое мнение высказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

видео дня

"Я думаю, что такая риторика - результат определенных договоренностей Путина и Трампа. Что было подписано или проговорено на Аляске - не знает никто. Возможно, Путин уже решил, что история с Украиной - завершена, и надо делать что-то другое. Путин - не дурак, он понимает: если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху. А в российской и зарубежной прессе появляются материалы о том, что делать с сотнями тысяч ветеранов, которые вернутся домой, и что делать с экономикой, которая перешла на военные рельсы", - отметил Жирохов.

По словам военного эксперта, история имеет только один вариант дальнейшего развития событий при таких обстоятельствах - новая война.

"Путину нужна новая война, в первую очередь, из-за ситуации с экономикой. Сегодня война кормит экономику России, и если ее остановить, экономика рухнет", - отметил он.

Жирохов считает, что глава Кремля может задумывать новую войну, и вероятно она будет направлена против Североатлантического альянса.

"Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликт малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают", - сказал эксперт.

Может ли РФ начать новую войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал следующую цель РФ для атаки. По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.

Также ранее была названа скрытая цель военных учений РФ. Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.

Напомним, в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной. Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.

Читайте также:

О персоне: Михаил Жирохов

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Михаил Жирохов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:45Война
Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:51Синоптик
Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

17:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Последние новости

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

Реклама
16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

Реклама
15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

14:20

Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

14:12

Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с СШАВидео

14:11

Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкойВидео

14:04

Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

13:58

Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогозВидео

13:47

"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войнуВидео

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удараФото

Реклама
13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять