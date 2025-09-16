Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

Россию интересует, где проходят "красные флажки" НАТО - в случае военной агрессии действия Кремля будут зависеть от реакции блока, считает Михаил Жирохов.

Россияне могут развязать гибридную войну в странах Балтии по сценарию Украины 2014 года - Жирохов / Коллаж: Главред

Пока Соединенные Штаты и Европа не определились с конкретикой по завершению российско-украинской войны, страна-агрессор Россия поднимает ставки и начинает испытывать европейцев на прочность. Российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы. Неуверенная реакция НАТО и Вашингтона открывает Кремлю путь к последующим провокациям.

В интервью Главреду историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов проанализировал, что означает атака российских дронов на Польшу и почему Путин усилил военные действия, объяснил, какую войну Россия может развязать в Европе, назвал страны, которым потенциально угрожает военная агрессия Кремля, и описал вероятные сценарии войны.

Россия после визита Путина в Китай и на фоне неготовности Трампа давить на Кремль усилила свою военную активность. Впервые за время полномасштабной войны в Украине девятнадцать российских дронов пересекли границу Польши, в результате чего польская ПВО и силы НАТО были вынуждены их сбивать. Как вы думаете, может ли этот инцидент указывать на угрозу военной эскалации России против Европы?

Разговоры о рисках военных действий против Европы со стороны России всегда были на повестке дня. Балтийские страны, которые отдали Украине почти все свое оружие, постоянно консультируются с НАТО, насколько быстро отреагирует Альянс в случае российского нападения. Польша тоже прекрасно понимает, что она граничит с Беларусью и российским анклавом - Калининградской областью. Поэтому поляки в последние годы, уже после российского вторжения в Украину, начали масштабное перевооружение своей армии. Они понимают опасность и вкладывают в свои вооруженные силы миллиарды долларов.

Мы видим, что в ситуации с дронами в Польше, Россия выбрала тактику тестирования реакции НАТО. Потому что дроны "Гербера", зафиксированные на фото и видео, не имели боевой части. Но, возможно, были разведывательными. Эти дроны намеренно модернизированы так, чтобы иметь возможность преодолевать большое расстояние. "Герберы", в отличие от "Гераней" (которые часто называют "Шахедами"), обладают меньшей дальностью поражения целей. Если "Шахеды" способны спокойно долететь до Европы и нанести удары, то "Герберы" оснащены боевой частью весом, условно говоря, 5-10 кг, и серьезного вреда они не наносят.

В целом, подобные действия России следует рассматривать комплексно: недавно два дрона "Гербера" залетели в Литву, потом один - в Польшу, а уже 10 сентября они массово оказались на польской территории. Это свидетельствует о том, что россияне прибегли к сознательной провокации.

Инцидент в Польше - сознательная провокация России, которая будет продолжать гибридные действия против Европы, - Жирохов / ePiotrkow.pl

Россия будет продолжать свои гибридные действия против Европы?

Да. Но я не думаю, что война будет таких же масштабов, как в Украине. Россияне могут организовать в Европе гибридную войну по аналогии с событиями 2014 года на востоке нашей страны, когда были использованы отряды Гиркина-Стрелкова. Такой сценарий может быть реализован в странах Балтии, потому что там есть для этого определенные предпосылки. В частности, в Литве и Латвии (Латгалии) проживает большое количество русскоязычных людей, а в Эстонии есть Нарва, где фиксируется откровенная поддержка России.

И сейчас перед Россией встанет вопрос: где проходят "красные флажки" НАТО. Москве важно понять, какие будут последствия, если условное российское военное подразделение вторгнется в Эстонию и объявит там "Нарвскую народную республику". Что это будет означать для НАТО: нападение на страну Альянса или внутреннее дело Эстонии? Когда россияне поймут, как действовать дальше, они могут прибегнуть к любым сценариям - и повторить даже украинский.

Каково ваше мнение о 5-й статье НАТО? Это серьезный предохранитель, который защищает Европу от войны, или неизвестная эфемерная норма?

Чтобы понять, как работает 5-я статья НАТО, надо знать, каким образом она применялась ранее. Насколько я помню, со времен основания Альянса она ни разу не была задействована. В теории все выглядит очень мощно, но трудно сказать, как она работает на самом деле, потому что реально ее не применяли.

Ситуация с тем, как работает 5-я статья НАТО, напоминает мне историю с американским ленд-лизом для Украины. В обоих случаях так конкретно и не сформировано, как оно должно работать на практике.

Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО - Жирохов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Какой будет дальнейшая реакция Соединенных Штатов на усиление военной активности России? Может ли история в Польше привести к увеличению помощи Украине со стороны союзников?

Комментировать Трампа - бесполезное и безответственное дело. Потому что никто не знает, с каким настроением он проснется завтра. Неизвестно, что может прийти ему в голову. В таких обстоятельствах я не готов говорить об американской политике, которая сейчас выглядит непоследовательной и бессмысленной.

Американское издание The New York Times пишет, что глава Кремля Путин послал Европе четкий сигнал: если будет развертывание иностранных военных сил в Украине, европейцам грозит опасность. По вашему мнению, как подобные импульсы могут повлиять на планы Европы по размещению сил сдерживания на украинской территории?

Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают.

Если размещение сил сдерживания должно произойти сразу после того, как будет определенное перемирие - это одна история. Но если они появятся в Украине только после подписания мирного соглашения и при условии выполнения определенных обязательств - совсем другая. После мирного соглашения эти силы нам будут уже не нужны. Потому что это мирное соглашение априори должно гарантировать безопасность Украины, по крайней мере на некоторое время.

Таким образом, надежды на решительные шаги со стороны Европы остаются напрасными?

Сейчас я считаю, что надежды напрасны. Если европейцы не могут принять решение по ключевому вопросу, о чем дальше можно говорить. Невозможно обсуждать вопрос состава военной миссии, ее размещения и ключевые задачи, если не решено, когда конкретно они должны появиться в Украине.

Война кормит экономику России, если сразу остановить военную машину, будет экономический крах - Жирохов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот YouTube

Кажется, сегодня ситуация для России складывается таким образом, что у нее появилось определенное окно возможностей. Мы видим угрозы от России, например, в адрес Финляндии или Азербайджана. Похоже, россияне теряют берега. Как вы считаете, чего сейчас добивается Путин?

Я думаю, что такая риторика - результат определенных договоренностей Путина и Трампа. Что было подписано или оговорено на Аляске - не знает никто. Возможно, Путин уже решил, что история с Украиной - завершена, и надо делать что-то другое. Путин - не дурак, он понимает: если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху. А в российской и зарубежной прессе появляются материалы о том, что делать с сотнями тысяч ветеранов, которые вернутся домой, и что делать с экономикой, которая перешла на военные рельсы.

В история есть только один вариант дальнейшего развития событий при таких обстоятельствах - новая война. Путину нужна новая война, в первую очередь, из-за ситуации с экономикой. Сегодня война кормит экономику России, и если ее остановить, экономика рухнет.

Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликта малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают.

Сценариев войны России против Европы очень много, потенциально агрессии могут подвергнуться страны Балтии, Финляндия или Польша - Жирохов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Выше вы упомянули о странах Балтии, а против каких еще государств Россия может начать войну?

Все зависит от того, какие будут планы у Путина по масштабам такой войны. Если Россия примет решение о полномасштабной войне, такая агрессия возможна против Финляндии. Большая протяженность границы позволит устроить Зимнюю войну 2.0. Если речь пойдет о локальном конфликте, россияне способны его устроить против стран Балтии по сценарию гибридной войны против Украины 2014 года.

В случае войны с Польшей россияне могут перебросить в Калининград, например, оперативно-тактические комплексы Искандер. В конце концов, остается и вариант с Сувалкским коридором, в случае захвата которого будет поставлена точка в коммуникации между балтийскими странами и Европой. Польша в таком случае попадет в очень неприятную ситуацию.

В общем, вариантов очень много. Но пока я бы не стал говорить об определенной конкретике.

