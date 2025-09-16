Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

Главное:
- ГУР рассекретило компоненты российского дрона "Герань-3"
- Россияне используют для беспилотника китайский двигатель
- "Герань-3" насчитывает более 40 иностранных компонентов
Главное управление разведки Украины раскрыло секреты российского БпЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.
Ведомству удалось создать 3D-модель, а также выяснить, какие составляющие и иностранная компонентная база используются в этом беспилотнике.
Благодаря чему скорость беспилотника превышает 300 километров в час
В ГУР отметили, что "Герань-3" серии "У" содержит китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. Именно он позволяет дрону двигаться со скоростью 300-370 километров в час. При этом ориентировочная операционная дальность применения составляет до тысячи километров.
"Максимальную скорость до 370 км/ч "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель", - говорится в сообщении.
Какие системы используют россияне в реактивном беспилотнике
Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы". Дрон включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.
А вот для защиты спутниковой навигации от средств радиоэлектронной борьбы в БпЛА используется защищенная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов - "Комета-М12".
Сколько иностранных компонентов насчитывает "Герань-3"
В ГУР насчитали 45 иностранных компонентов, из которых половина от американских производителей, 8 китайских, 7 швейцарских, 3 немецких, 2 британских и один от японского производителя.
"Согласно имеющимся данным, на реактивные "Герани-3" также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ", - добавили разведчики.
Какие опасные дроны изготавливают оккупанты на постоянной основе
Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны обнаружили, что россияне производят более 50 тысяч FPV-дронов с оптоволоконными кабелями каждый месяц.
Они опасны тем, что устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы Украины. Это дает оккупантам преимущества на поле боя.
Производство дронов в РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что конструкторское бюро VVZ Drones заявило о том, что их армейские подразделения должны получить на вооружение новый FPV-дрон Сифа, который якобы "будет выполнять задачи противовоздушной обороны".
Ранее в ГУР сообщали, что Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления, который активно используется на разных направлениях фронта.
Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что россияне могут при благоприятных условиях ежемесячно увеличивать производство дронов примерно на 10%.
