Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

Анна Косик
16 сентября 2025, 15:57
53
Разведчики сообщили, насколько мощным является новый реактивный дрон оккупантов.
Герань-3, ГУР
Из чего состоит российский БпЛА "Герань-3" / Коллаж: Главред, фото: ГУР, УНИАН

Главное:

  • ГУР рассекретило компоненты российского дрона "Герань-3"
  • Россияне используют для беспилотника китайский двигатель
  • "Герань-3" насчитывает более 40 иностранных компонентов

Главное управление разведки Украины раскрыло секреты российского БпЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.

Ведомству удалось создать 3D-модель, а также выяснить, какие составляющие и иностранная компонентная база используются в этом беспилотнике.

герань-3 3-D модель ГУР
3-D модель ГУР российского беспилотника "Герань-3" серии "У" / фото: t.me/DIUkraine

Благодаря чему скорость беспилотника превышает 300 километров в час

В ГУР отметили, что "Герань-3" серии "У" содержит китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. Именно он позволяет дрону двигаться со скоростью 300-370 километров в час. При этом ориентировочная операционная дальность применения составляет до тысячи километров.

"Максимальную скорость до 370 км/ч "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель", - говорится в сообщении.

Какие системы используют россияне в реактивном беспилотнике

Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы". Дрон включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

А вот для защиты спутниковой навигации от средств радиоэлектронной борьбы в БпЛА используется защищенная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов - "Комета-М12".

Сколько иностранных компонентов насчитывает "Герань-3"

В ГУР насчитали 45 иностранных компонентов, из которых половина от американских производителей, 8 китайских, 7 швейцарских, 3 немецких, 2 британских и один от японского производителя.

"Согласно имеющимся данным, на реактивные "Герани-3" также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ", - добавили разведчики.

Какие опасные дроны изготавливают оккупанты на постоянной основе

Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны обнаружили, что россияне производят более 50 тысяч FPV-дронов с оптоволоконными кабелями каждый месяц.

Они опасны тем, что устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы Украины. Это дает оккупантам преимущества на поле боя.

Производство дронов в РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что конструкторское бюро VVZ Drones заявило о том, что их армейские подразделения должны получить на вооружение новый FPV-дрон Сифа, который якобы "будет выполнять задачи противовоздушной обороны".

Ранее в ГУР сообщали, что Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления, который активно используется на разных направлениях фронта.

Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что россияне могут при благоприятных условиях ежемесячно увеличивать производство дронов примерно на 10%.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны ГУР
15:57

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

