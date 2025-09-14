Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России

Бойцы ГУР МО и ССО Украины осуществили серию диверсионных операций на двух железнодорожных направлениях, усложнив логистику российских войск.

ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

ССО и ГУР провели ряд успешных операций против логистики врага

В результате атак зафиксированы задержки поездов и сход локомотива с рельсов

Бойцы ГУР МО и ССО провели несколько сложных операций, направленных на прекращение железнодорожного сообщения на направлениях Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в военной разведке, во время поражения одного из объектов были ликвидированы два росгвардейца, еще один потерял ноги.

Отмечается, что вчера, 13 сентября, на участке Малоархангельск-Глазуновка работники РЖД обнаружили неизвестные мины. Для их обезвреживания оккупанты вызвали инженерное подразделение Росгвардии, но во время разминирования произошел взрыв, что привело к гибели двух военных и тяжелому ранению еще одного.

По состоянию на 22:00 13 сентября в результате взрыва было остановлено железнодорожное сообщение федерального уровня, задержалось более 15 поездов в двух направлениях. Факт диверсии признал и так называемый "губернатор" Андрей Кличков, а местные жители выкладывают в сеть кадры пожара.

В ночь на 14 сентября произошла еще одна атака. Около 02:30 был взорван железнодорожный участок Санкт-Петербург-Псков на перегоне Строганово-Мшинская. В результате подрыва с рельсов сошел локомотив, а 15 топливных цистерн с грузом были уничтожены.

По информации источника в ГУР, эти операции проведены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Сообщается, что эти железнодорожные линии играют ключевую роль в обеспечении логистики российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

"В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", - подчеркивает собеседник в украинской разведке.

Какова цель ударов по российской логистике в тылу врага - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса и военного эксперта Владислава Селезнева, Силы обороны принимают меры контрдействия для стабилизации ситуации на фронте. В частности они наносят удары по югу Запорожской области, оставляя регион без света, а также уничтожают две важные железнодорожные магистрали на Брянщине.

"Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 сентября дроны атаковали Ленинградскую область России, целью стали стратегические объекты нефтеперерабатывающей отрасли. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"), БпЛА поразили Кирильский НПЗ.

Отмечается, что операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций успешно атаковали второй по мощности нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Кроме того, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы ВСУ нанесли удар по оккупантам во временно захваченном Крыму. В результате был поражен коммуникационный узел Черноморского флота России в Севастополе, сообщили в пресс-службе ВМС.

