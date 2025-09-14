Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России

Юрий Берендий
14 сентября 2025, 14:16
498
Бойцы ГУР МО и ССО Украины осуществили серию диверсионных операций на двух железнодорожных направлениях, усложнив логистику российских войск.
Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России
ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • ССО и ГУР провели ряд успешных операций против логистики врага
  • В результате атак зафиксированы задержки поездов и сход локомотива с рельсов

Бойцы ГУР МО и ССО провели несколько сложных операций, направленных на прекращение железнодорожного сообщения на направлениях Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в военной разведке, во время поражения одного из объектов были ликвидированы два росгвардейца, еще один потерял ноги.

Отмечается, что вчера, 13 сентября, на участке Малоархангельск-Глазуновка работники РЖД обнаружили неизвестные мины. Для их обезвреживания оккупанты вызвали инженерное подразделение Росгвардии, но во время разминирования произошел взрыв, что привело к гибели двух военных и тяжелому ранению еще одного.

видео дня

По состоянию на 22:00 13 сентября в результате взрыва было остановлено железнодорожное сообщение федерального уровня, задержалось более 15 поездов в двух направлениях. Факт диверсии признал и так называемый "губернатор" Андрей Кличков, а местные жители выкладывают в сеть кадры пожара.

В ночь на 14 сентября произошла еще одна атака. Около 02:30 был взорван железнодорожный участок Санкт-Петербург-Псков на перегоне Строганово-Мшинская. В результате подрыва с рельсов сошел локомотив, а 15 топливных цистерн с грузом были уничтожены.

Смотрите видео последствий атаки:

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России
/ Фото: скриншот

По информации источника в ГУР, эти операции проведены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Сообщается, что эти железнодорожные линии играют ключевую роль в обеспечении логистики российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

"В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", - подчеркивает собеседник в украинской разведке.

Какова цель ударов по российской логистике в тылу врага - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса и военного эксперта Владислава Селезнева, Силы обороны принимают меры контрдействия для стабилизации ситуации на фронте. В частности они наносят удары по югу Запорожской области, оставляя регион без света, а также уничтожают две важные железнодорожные магистрали на Брянщине.

"Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя", - резюмировал он.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 сентября дроны атаковали Ленинградскую область России, целью стали стратегические объекты нефтеперерабатывающей отрасли. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"), БпЛА поразили Кирильский НПЗ.

Отмечается, что операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций успешно атаковали второй по мощности нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Кроме того, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы ВСУ нанесли удар по оккупантам во временно захваченном Крыму. В результате был поражен коммуникационный узел Черноморского флота России в Севастополе, сообщили в пресс-службе ВМС.

Другие новости:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине ГУР Удары вглубь РФ
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

    ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

    15:26Фронт
    Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

    Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

    15:14Мир
    Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России

    Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в России

    14:16Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

    Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

    У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

    У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

    США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

    США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

    Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

    Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

    Последние новости

    16:01

    Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

    15:59

    Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

    15:56

    В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

    15:26

    ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

    15:14

    Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

    Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
    15:04

    Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

    14:36

    Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

    14:35

    Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

    14:29

    "Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

    Реклама
    14:16

    Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

    13:56

    Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

    13:54

    Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

    13:53

    Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

    13:38

    Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

    13:25

    Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

    12:57

    Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

    12:54

    "Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

    12:50

    Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

    12:43

    Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

    12:29

    РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

    Реклама
    12:15

    Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

    12:12

    Популярный украинский репер впервые женился - детали

    11:59

    В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

    11:55

    Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

    11:32

    Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

    11:28

    Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

    10:54

    "Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

    10:41

    Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

    10:39

    Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

    10:29

    Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

    10:09

    Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

    09:58

    Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

    09:47

    Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

    09:45

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

    09:05

    Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

    08:54

    Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

    08:46

    Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

    08:41

    Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    07:37

    Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

    07:10

    Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

    Реклама
    05:50

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

    05:34

    США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

    04:30

    Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

    03:41

    Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

    02:44

    Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

    02:00

    Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

    13 сентября, суббота
    23:33

    В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

    23:32

    "Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

    23:18

    "Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

    22:47

    "Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Новости шоу бизнеса
    Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
    Поздравления
    С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
    Культура
    Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять