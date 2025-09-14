Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

Под удар попал объект на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь.

Главное:

Нанесен удар по захватчикам РФ на территории АРК Крым

Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ

Военно-Морские Силы ВС Украины в ночь на 11 сентября нанесли удар по захватчикам РФ на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В результате поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба ВМС.

Отмечается, что под удар попал объект на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь.

"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Удары по целям РФ в Крыму: мнение Чубарова

Жители временно оккупированного Крыма, лояльные к Украине, передают сообщения с надеждой на уничтожение Крымского моста с помощью ракет типа "Фламинго".

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, среди части населения полуострова растут ожидания относительно действий и успехов Вооружённых сил Украины.

Как писал Главред, беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

