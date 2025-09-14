Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

Главное:
- Нанесен удар по захватчикам РФ на территории АРК Крым
- Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ
Военно-Морские Силы ВС Украины в ночь на 11 сентября нанесли удар по захватчикам РФ на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
В результате поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба ВМС.
Отмечается, что под удар попал объект на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь.
"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", - говорится в сообщении.
Удары по целям РФ в Крыму: мнение Чубарова
Жители временно оккупированного Крыма, лояльные к Украине, передают сообщения с надеждой на уничтожение Крымского моста с помощью ракет типа "Фламинго".
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, среди части населения полуострова растут ожидания относительно действий и успехов Вооружённых сил Украины.
