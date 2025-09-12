ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

Кратко:
- Разведка обнаружила и уничтожила командный пункт ВС РФ
- Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой
- Атака проищошла 30 августа
Силы обороны Украины вместе с партизанами обнаружили и взорвали командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой 35-й общевойсковой армии ВС РФ. Среди погибших есть два подполковника — Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.
Атака произошла еще 30 августа в районе села Воскресенка. Тогда об инциденте сообщил руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"30.08.25 в районе села Воскресенка в Запорожской области (оккупированной) по результатам успешной совместной операции ГУР и Мариупольского сопротивления сожжен дотла командный пункт россиян 35 А (координаты 47°26'10.9"N 36°23'1)", - написал Андрющенко.
"Погибли 17 офицеров и один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет", - добавил он.
Андрющенко также опубликовал скриншот карты пожаров FIRMS NASA, на которой красным обозначено, где произошло возгорание.
Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал в своем Telegram-канале утром 12 сентября, что один из погибших топ-офицеров ВС РФ — подполковник Дмитрий Пашабеков.
"Штирлиц" также напомнил имя другого подполковника, о смерти которого стало известно две недели назад.
Шигабутдинов и Пашабеков находились в командном пункте, который взлетел в воздух 30 августа.
На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать местность, в которой подожгли командный пункт ВС РФ 30 августа. Россияне находились в 20 км от линии соприкосновения на Гуляйпольском направлении.
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.
Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
Партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Другие новости:
- Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом
- Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области
- РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие
О персоне: Анатолий Штефан
Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.
Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).
С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].
В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред