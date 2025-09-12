ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

Среди погибших есть два подполковника. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении.

https://glavred.info/war/gur-razneslo-komandnyy-punkt-vs-rf-na-zaporozhe-pogibli-top-oficery-35-armii-10697414.html Ссылка скопирована

Удар по командному пункту ВС РФ был нанесен 30 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/a_shtirlitz, t.me/andriyshTime

Кратко:

Разведка обнаружила и уничтожила командный пункт ВС РФ

Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой

Атака проищошла 30 августа

Силы обороны Украины вместе с партизанами обнаружили и взорвали командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой 35-й общевойсковой армии ВС РФ. Среди погибших есть два подполковника — Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.

Атака произошла еще 30 августа в районе села Воскресенка. Тогда об инциденте сообщил руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

видео дня

"30.08.25 в районе села Воскресенка в Запорожской области (оккупированной) по результатам успешной совместной операции ГУР и Мариупольского сопротивления сожжен дотла командный пункт россиян 35 А (координаты 47°26'10.9"N 36°23'1)", - написал Андрющенко.

"Погибли 17 офицеров и один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет", - добавил он.

Андрющенко также опубликовал скриншот карты пожаров FIRMS NASA, на которой красным обозначено, где произошло возгорание.

Удар по ВС РФ — пожар 30 августа в точке попадания на Гуляйпольском направлении / t.me/andriyshTime

Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал в своем Telegram-канале утром 12 сентября, что один из погибших топ-офицеров ВС РФ — подполковник Дмитрий Пашабеков.

Дмитрий Пашабеков / t.me/a_shtirlitz

"Штирлиц" также напомнил имя другого подполковника, о смерти которого стало известно две недели назад.

Руслан Шигабутдинов / t.me/a_shtirlitz

Шигабутдинов и Пашабеков находились в командном пункте, который взлетел в воздух 30 августа.

На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать местность, в которой подожгли командный пункт ВС РФ 30 августа. Россияне находились в 20 км от линии соприкосновения на Гуляйпольском направлении.

Карта DeepState

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Другие новости:

О персоне: Анатолий Штефан Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия. Родился в Запорожской области.

Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020). С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

С 2014 года – участник российско-украинской войны.

2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4]. В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред