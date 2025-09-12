Укр
Читать на украинском
ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 11:04
Среди погибших есть два подполковника. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении.
Удар по командному пункту ВС РФ
Удар по командному пункту ВС РФ был нанесен 30 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/a_shtirlitz, t.me/andriyshTime

Кратко:

  • Разведка обнаружила и уничтожила командный пункт ВС РФ
  • Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой
  • Атака проищошла 30 августа

Силы обороны Украины вместе с партизанами обнаружили и взорвали командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Ликвидированы 17 офицеров и один рядовой 35-й общевойсковой армии ВС РФ. Среди погибших есть два подполковника — Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.

Атака произошла еще 30 августа в районе села Воскресенка. Тогда об инциденте сообщил руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"30.08.25 в районе села Воскресенка в Запорожской области (оккупированной) по результатам успешной совместной операции ГУР и Мариупольского сопротивления сожжен дотла командный пункт россиян 35 А (координаты 47°26'10.9"N 36°23'1)", - написал Андрющенко.

"Погибли 17 офицеров и один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет", - добавил он.

Андрющенко также опубликовал скриншот карты пожаров FIRMS NASA, на которой красным обозначено, где произошло возгорание.

Удар по ВС РФ — пожар 30 августа в точке попадания на Гуляйпольском направлении
Удар по ВС РФ — пожар 30 августа в точке попадания на Гуляйпольском направлении / t.me/andriyshTime

Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал в своем Telegram-канале утром 12 сентября, что один из погибших топ-офицеров ВС РФ — подполковник Дмитрий Пашабеков.

Дмитрий Пашабеков
Дмитрий Пашабеков / t.me/a_shtirlitz

"Штирлиц" также напомнил имя другого подполковника, о смерти которого стало известно две недели назад.

Руслан Шигабутдинов
Руслан Шигабутдинов / t.me/a_shtirlitz

Шигабутдинов и Пашабеков находились в командном пункте, который взлетел в воздух 30 августа.

На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать местность, в которой подожгли командный пункт ВС РФ 30 августа. Россияне находились в 20 км от линии соприкосновения на Гуляйпольском направлении.

Карта DeepState
Карта DeepState

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

О персоне: Анатолий Штефан

Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.

Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).

С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].

В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

