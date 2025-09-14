Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

Мониторинговые каналы предупреждают, что в течение ближайших 24 часов Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине.

https://glavred.info/war/est-ugroza-novogo-massirovannogo-udara-po-ukraine-kogda-mozhet-sostoyatsya-ataka-rf-10697927.html Ссылка скопирована

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе нового массированного удара по Украине / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Россияне завершили подготовку к новому удару по Украине

Атака может состояться в следующие 24 часа

Российские оккупационные войска в следующие 24 часа могут нанести новый комбинированный удар по Украине и уже завершили к нему подготовку. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторинговые группы сообщают, что Россия завершила подготовку к очередному ракетному удару, который может состояться в ближайшие дни. По их данным, уже снаряжены один Ту-95МС, шесть Ту-22М3, шесть МиГ-31К, четыре Ту-160, а также три носителя крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске.

видео дня

"Россияне завершили подготовку к осуществлению следующего массированного ракетно-дронового удара по территории нашего государства, который вероятно состоится в течение ближайших суток", - говорится в сообщении.

Какова периодичность российских ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет осуществлять обстрелы украинских городов. Такой прогноз озвучил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина. Он пояснил, что атаки РФ имеют циклический характер и поддаются прогнозированию. По его словам, известно, что примерно раз в пять дней россияне совершают массированную атаку по Украине.

"Это не то что предсказуемо, это ожидаемо", - заявил Романенко.

/ Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 сентября российские войска совершили атаку по Украине, применив 59 воздушных целей. Среди них была баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" и 58 ударных дронов различных типов, в частности Shahed и Гербера, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В то же время, по словам народного депутата и секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия готовит возможный удар по зданию Верховной Рады, что временно парализовало бы работу государства.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что этой осенью РФ сосредоточится на атаках против украинской энергосистемы, делая ставку прежде всего на использование дронов вместо ракет.

Другие новости:

О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред