Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

Эксперт спрогнозировал, когда враг может снова массированно атаковать Украину.

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Россияне снова могут атаковать Украину в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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До конца июня возможен еще один удар РФ по Украине

Враг раз в пять дней массированно атакует украинские города

Российские оккупанты планируют и в дальнейшем обстреливать украинские города. В частности, новый массированный удар может состояться до конца текущего месяца. Таким прогнозом поделился эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, удары Российской Федерации по территории Украины являются циклическими.

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"Это не то что предсказуемо, это ожидаемо. Я веду статистику более-менее и был уверен, что очередной массированный обстрел будет осуществлен как раз в воскресенье, или субботу на воскресенье, или с воскресенья на понедельник", - заявил Романенко.

Он добавил, что российские удары по Украине достаточно легко рассчитать.

"Известно, что раз в пять дней они (россияне) выполняют массированный налет. Могу привести статистику, чтобы не быть голословным. Смотрите были массированные налеты 1, 6, 9, 18 и сегодня. Как раз сегодняшний налет был наименее многочисленный", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по прогнозу Романенко, российские захватчики в этом месяце смогут выполнить максимально еще один массовый налет.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 июня оккупанты совершили масштабную атаку на Киев. В Шевченковском районе одна из российских ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

Позже выяснилось, что в результате вражеской атаки по столице погибли супруги. У них остался сын, который на момент обстрела находился у бабушки. Парень остался сиротой.

Также россияне в Киеве убили 11-летнюю девочку. Из-под завалов достали еще и ее маму.

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Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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