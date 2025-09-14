Популярный украинский репер впервые женился - детали

Otoy раньше приписывали роман с Ириной Горовой.

https://glavred.info/starnews/populyarnyy-ukrainskiy-reper-vpervye-zhenilsya-detali-10697921.html Ссылка скопирована

Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/otoysounds

Кратко:

Otoy и Мария Гаврилюк поженились

Они обручились полгода назад

Украинский репер Otoy (Вячеслав Дрофа) отвел под венец свою возлюбленную, соосновательницу популярного украинского бренда Gunia Project Марию Гаврилюк. Об этом новоиспеченная семья сообщила в социальных сетях.

Вячеслав и Мария уже опубликовали свадебные фото: репер на церемонии был в черном пиджаке и шортах с белой рубашкой, его избранница - в белом платье, кедах и с цветочным венком на голове. В комментариях к свадебной фотосессии новобрачных поздравляют Женя Янович, Надя Дорофеева, Onuka, Kola, Даша Квиткова, Монатик, Джамала и др.

видео дня

Отой раскрыл свои отношения с Марией Гаврилюк 14 февраля 2025-го года. Месяц спустя он сделал предложение руки и сердца своей подруге. Стоит отметить, что свадьбу влюбленные организовали всего за полгода.

Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds

Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds

Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский актер и воин Андрей Фединчик уволился из ВСУ. Он раскрыл причину этого, и рассказал, чем будет заниматься теперь.

Также украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян - путинист и украинофоб Тигран Кеосаян.

Читайте также:

О персоне: Otoy Otoy (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) - украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Сотрудничал с alyona alyona, Kalush, Алиной Паш, Den Da Funk. Выпустил 1 альбом и 8 сигнлов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред