Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Популярный украинский репер впервые женился - детали

Анна Подгорная
14 сентября 2025, 12:12
15
Otoy раньше приписывали роман с Ириной Горовой.
Otoy
Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/otoysounds

Кратко:

  • Otoy и Мария Гаврилюк поженились
  • Они обручились полгода назад

Украинский репер Otoy (Вячеслав Дрофа) отвел под венец свою возлюбленную, соосновательницу популярного украинского бренда Gunia Project Марию Гаврилюк. Об этом новоиспеченная семья сообщила в социальных сетях.

Вячеслав и Мария уже опубликовали свадебные фото: репер на церемонии был в черном пиджаке и шортах с белой рубашкой, его избранница - в белом платье, кедах и с цветочным венком на голове. В комментариях к свадебной фотосессии новобрачных поздравляют Женя Янович, Надя Дорофеева, Onuka, Kola, Даша Квиткова, Монатик, Джамала и др.

видео дня

Отой раскрыл свои отношения с Марией Гаврилюк 14 февраля 2025-го года. Месяц спустя он сделал предложение руки и сердца своей подруге. Стоит отметить, что свадьбу влюбленные организовали всего за полгода.

свадьба Otoy
Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds
свадьба Otoy
Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds
свадьба Otoy
Свадьба Otoy - Отой женился на возлюбленной / instagram.com/otoysounds

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский актер и воин Андрей Фединчик уволился из ВСУ. Он раскрыл причину этого, и рассказал, чем будет заниматься теперь.

Также украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян - путинист и украинофоб Тигран Кеосаян.

Читайте также:

О персоне: Otoy

Otoy (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) - украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Сотрудничал с alyona alyona, Kalush, Алиной Паш, Den Da Funk. Выпустил 1 альбом и 8 сигнлов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:59Мир
Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:32Синоптик
"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

Последние новости

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

Реклама
10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

Реклама
07:10

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

05:34

США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

04:30

Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

03:41

Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

02:44

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

02:00

Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

13 сентября, суббота
23:33

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

23:32

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

23:18

"Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

22:47

"Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

21:36

Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

21:33

Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

20:55

Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили "Пентагон"Видео

20:35

"Ситуация напоминает 1938-й": Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы

20:19

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

20:13

"Пусть спокойно живет": Седокова опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

19:55

Россия готовит удар по Верховной Раде - нардеп раскрыл план ПутинаВидео

19:51

В Польше срезали крест с украинской церкви: в посольстве Украины отреагировали

19:22

Как сочетать украшения: секреты стильных аксессуаров на каждый день

Реклама
19:10

Остановить Путина можно только одним решениеммнение

18:55

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипыВидео

18:53

Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

18:50

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:37

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

18:27

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

18:01

Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

17:52

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленныхВидео

17:46

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

17:39

"В какую ложь нам верить?": Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять