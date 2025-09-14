Популярный украинский репер впервые женился - детали

Кратко:
- Otoy и Мария Гаврилюк поженились
- Они обручились полгода назад
Украинский репер Otoy (Вячеслав Дрофа) отвел под венец свою возлюбленную, соосновательницу популярного украинского бренда Gunia Project Марию Гаврилюк. Об этом новоиспеченная семья сообщила в социальных сетях.
Вячеслав и Мария уже опубликовали свадебные фото: репер на церемонии был в черном пиджаке и шортах с белой рубашкой, его избранница - в белом платье, кедах и с цветочным венком на голове. В комментариях к свадебной фотосессии новобрачных поздравляют Женя Янович, Надя Дорофеева, Onuka, Kola, Даша Квиткова, Монатик, Джамала и др.
Отой раскрыл свои отношения с Марией Гаврилюк 14 февраля 2025-го года. Месяц спустя он сделал предложение руки и сердца своей подруге. Стоит отметить, что свадьбу влюбленные организовали всего за полгода.
О персоне: Otoy
Otoy (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) - украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Сотрудничал с alyona alyona, Kalush, Алиной Паш, Den Da Funk. Выпустил 1 альбом и 8 сигнлов.
