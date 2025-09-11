Укр
Кремль меняет тактику ударов по Украине: к чему готовиться осенью

Анна Ярославская
11 сентября 2025, 02:32
Операция СБУ "Паутина" лишила РФ возможности массовых ракетных обстрелов. Оккупанты будут применять дроны.
Украина адаптировалась к энергетическим атакам РФ / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, facebook.com/npcukrenergo

Главные тезисы:

  • Россия готовит новые атаки по энергетической инфраструктуре
  • Удары будут связаны с началом отопительного сезона
  • Массовые пуски на 70–100 ракет уже невозможны

Страна-агрессор РФ осень будет продолжать атаковать энергетический сектор Украины. Единственная разница - оккупанты будут масштабнее применять дроны вместо ракет. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, проблемы с ракетами у россиян не из-за производства - оно есть и продолжается, как и происходит накопление боеприпасов.

видео дня

"Проблемы с пусковыми установками возникли после операции "Паутина". Авиационных пусковых Ту-95МС критически не хватает. Они уже никогда не могут запускать по 70-100 ракет Х-101 одновременно. Причина не в отсутствии самих ракет, а в нехватке носителей - большинство боеспособных самолетов было уничтожено именно во время операции СБУ2", - рассказал Коваленко.

Он прогнозирует, что россияне будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов.

"Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы. Если в 2022 году некоторые города переживали блэкауты по 2-3 недели, как, например, Одесса, то в прошлом году некоторые города переживали блэкауты по 24 часа, это был максимум. В 2023-2024 годах мы уже адаптировались к угрозам, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - сказал Коваленко.

Что касается россиян, то они не смогли адаптировались к таким угрозам.

"А если им что-то "вернется" в ответ, то для их коммунальной системы, которая находится в упадке и техногенном коллапсе, удары будут более чувствительными и масштабными, чем для нас. Поэтому ответные удары необходимо проводить обязательно", - считает эксперт.

Ракетный удар 10 сентября 2025 - что известно о последствиях

Как писал Главред, утром 10 сентября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. В ряде областей продолжалась тревога из-за дронов "Шахед".

Российская оккупационная армия РФ атаковала Украину в течение 11 часов. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Кроме того, во время атаки на Украину вражеские дроны залетели на территорию Польши. Подробнее читайте в материале: Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ.

По данным ВС ВСУ, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

По данным польских СМИ, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

  • Атака РФ на Украину 10 сентября 2025
    Атака РФ на Украину 10 сентября 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ГосЧС
РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

