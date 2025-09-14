Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктатору

После произошедшего с Николаем Статкевичем может случиться все что угодно, не исключает Павел Усов.

Александр Лукашенко расправляется с оппонентами в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Усова:

Для Лукашенко Статкевич — это личный враг

После произошедшего со Статкевичем может случиться все что угодно

Руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов прокомментировал отказ политзаключенного Николая Статкевича участвовать в обмене и его желание остаться в Беларуси.

"По данным, которые передают его собеседники, он заявил: "Мне Лукашенко не указ, я останусь со своим народом". После нескольких часов переговоров и давления со стороны боевиков Лукашенко, он, очевидно, был вывезен обратно в тюрьму", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По его словам, для Лукашенко это раздражающий фактор, тем более что Статкевич для него — личный враг.

"Его действия часто непредсказуемы, что ранее также вызывало раздражение у Лукашенко. Тот факт, что он был включен в список на освобождение, говорит о том, что фамилия Статкевича была частью соглашения о переговорах. Сорвет ли это дальнейшие сделки? Я думаю, что нет. Возможно, это на какое-то время заморозит процесс, но не сорвет его в конечном итоге. Потому что Лукашенко получает очевидные дивиденды — как политические, так и в вопросе санкций, возвращается его субъектность", - считает он.

По мнению собеседника, после произошедшего, со Статкевичем может случиться все что угодно.

"Возможно, ситуация с другими политическими заключенными — например, Навальным — также изменится, но прямо сейчас с ним ничего не произойдет. Несмотря на то, что за несколько дней перед этими событиями в Могилевской тюрьме нашли повешенным одного из политзаключенных, это не сорвало сделку со стороны США, хотя событие более значимое. Расследование не велось, что показывает попытки властей Беларуси скрыть ситуацию. Таким образом, я думаю, что пока со Статкевичем ничего не случится (надеюсь, что и потом тоже), поскольку обе стороны — американская и белорусская — заинтересованы, чтобы процесс продолжался. Потому, возможно, следующая группа политических заключенных не будет такой статусной, и власти РБ перестрахуются: запечатают вагон, усилят охрану, чтобы на нейтральной территории больше не возникали критические ситуации, - добавил Усов.

Путин "подставил" Лукашенко: мнение эксперта

Доктор политических наук и руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов высказался по поводу атаки российских беспилотников на территорию Польши, которая произошла на фоне освобождения политзаключённых режимом Александра Лукашенко.

Он задался вопросом, не была ли эта атака попыткой Москвы сорвать или затормозить начало процесса освобождения заключённых, нанеся удар по стране — члену НАТО.

Отдельного внимания, по словам Усова, заслуживает тот факт, что белорусские власти заранее предупредили Польшу о возможных пролётах дронов со своей территории — что раньше никогда не практиковалось.

Ранее сообщалось, что 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

