Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с США

Основные тезисы Усова:
- После визита в Беларусь представителя США Лукашенко стал рукопожатным для Трампа
- Лукашенко попытается использовать эту ситуацию в свою пользу
- В его планах может быть улучшение отношений со странами ЕС
После визита в Беларусь представителя США и его встречи с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко по сути последний стал рукопожатным для президента США Дональда Трампа. Следующим шагом Лукашенко может стать попытка наладить отношения с ЕС.
Такое мнение высказал руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов в интервью Главреду. По его словам, для Лукашенко сейчас важно выйти из кризисных отношений с Польшей.
"Следующий шаг - попытка через США наладить отношения с Европейским Союзом. Сейчас мы видим серьезное обострение ситуации на границе в связи с учениями: Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Для Лукашенко важно выйти из кризисных отношений с Польшей, чтобы не допустить эскалации, ведь закрытие границ парализует процесс контактов с Европейским Союзом", - отметил Усов.
Он отметил, что Лукашенко может попытаться с помощью США наладить отношения со своими ближайшими соседями.
"ЕС с политической и экономической точки зрения для Беларуси более значим, чем США, поэтому появление американского посла может создать предпосылки для того, чтобы через США наладить отношения или хотя бы создать возможности для переговоров с ближайшими соседями - Польшей, Литвой и другими странами ЕС", - добавил эксперт.
Как ранее сообщал Главред, эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси. Шаги США в сторону Беларуси на данный момент носят гуманитарный характер.
Также ранее эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войну. Руководитель Центра политического анализа и прогноза отметил, что Запад и Украина почти не ведут борьбу за влияние на Беларусь.
Напомним, на фоне учений в Беларуси в Bild заявили, что Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом. В Bild считают, что сравнительно небольшое количество военных, участвующих в учениях, не должно вводить в заблуждение относительно опасности Запада.
О персоне: Павел Усов
Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию.
Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе.
Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем.
Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.
