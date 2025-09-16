Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с США

Самопровозглашенный президент Беларуси попытается использовать в свою пользу потепление в отношениях с Соединенными Штатами.

Усов сказал, на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с США/ Telegram-канал Пул первого, depositphotos.com/ua

Основные тезисы Усова:

После визита в Беларусь представителя США Лукашенко стал рукопожатным для Трампа

Лукашенко попытается использовать эту ситуацию в свою пользу

В его планах может быть улучшение отношений со странами ЕС

После визита в Беларусь представителя США и его встречи с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко по сути последний стал рукопожатным для президента США Дональда Трампа. Следующим шагом Лукашенко может стать попытка наладить отношения с ЕС.

Такое мнение высказал руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов в интервью Главреду. По его словам, для Лукашенко сейчас важно выйти из кризисных отношений с Польшей.

"Следующий шаг - попытка через США наладить отношения с Европейским Союзом. Сейчас мы видим серьезное обострение ситуации на границе в связи с учениями: Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Для Лукашенко важно выйти из кризисных отношений с Польшей, чтобы не допустить эскалации, ведь закрытие границ парализует процесс контактов с Европейским Союзом", - отметил Усов.

Он отметил, что Лукашенко может попытаться с помощью США наладить отношения со своими ближайшими соседями.

"ЕС с политической и экономической точки зрения для Беларуси более значим, чем США, поэтому появление американского посла может создать предпосылки для того, чтобы через США наладить отношения или хотя бы создать возможности для переговоров с ближайшими соседями - Польшей, Литвой и другими странами ЕС", - добавил эксперт.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

Ситуация в Беларуси - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси. Шаги США в сторону Беларуси на данный момент носят гуманитарный характер.

Также ранее эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войну. Руководитель Центра политического анализа и прогноза отметил, что Запад и Украина почти не ведут борьбу за влияние на Беларусь.

Напомним, на фоне учений в Беларуси в Bild заявили, что Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом. В Bild считают, что сравнительно небольшое количество военных, участвующих в учениях, не должно вводить в заблуждение относительно опасности Запада.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

