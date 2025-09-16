Укр
"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войну

Руслана Заклинская
16 сентября 2025, 13:47
40
Руководитель Центра политического анализа и прогноза отметил, что Запад и Украина почти не ведут борьбу за влияние на Беларусь.
"Потепление" в отношениях США и Беларуси не гарантирует безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 23 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Усова:

  • Потепление между США и Беларусью серьезной угрозы для Украины не представляет
  • Россия имеет большое влияние на Минск
  • Гарантий избежания участия Беларуси в войне нет

Серьезных рисков для Украины от "потепления" в отношениях между США и Беларусью не наблюдается. Если улучшение отношений действительно произойдет, США могут создать условия, при которых участие Беларуси в войне будет полностью исключено. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов.

"Однако влияние России здесь чрезвычайно велико. Даже операция с дронами показала, что 100% гарантировать, что Беларусь в будущем не будет втянута в войну или любые другие действия, крайне сложно", - отметил он.

видео дня

Усов отметил активную интеграцию двух стран, особенно в сфере спецслужб. Год назад был опубликован "тайный" документ с планом России по Беларуси до 2030 года, который предусматривает полную интеграцию вооруженных сил Беларуси и подчинение их российскому командованию. По его словам, это позволило бы иметь под контролем 40 000 человек с потенциалом увеличения до 100 000 и резервом в 500 000, что создает значительные возможности для давления на Украину и страны НАТО, а также для ввода собственных войск.

"Ни США, ни любое "потепление" не смогут дать 100% гарантий. Любое потепление остается исключительно ограниченным в пространстве, времени и возможностях. Это не касается стратегических, геополитических или серьезных экономических вопросов. Речь идет о точечных контактах, которые не скажутся на военном присутствии России. И на фоне этих контактов российское присутствие будет только усиливаться. Поэтому нужно объективно понимать: Беларусь будет ресурсом России, пока существует сама Россия", - заявил Усов.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Борьба за влияние

В то же время эксперт отмечает, что борьба за влияние на Беларусь является необходимой. Отдавать страну и ее население, около 9 млн человек, на откуп России без попытки втянуть ее в сферу своего влияния или оказывать информационное воздействие - непрактично.

"Необходима системная, гибридная борьба за Беларусь. На сегодня такой борьбы нет. Все выглядит так, что руки подняты: там режим, гибридная оккупация, россияне полностью господствуют в информационном пространстве. Запад и Украина пока что проигрывают. Серьезных информационных операций или системного воздействия на белорусское общество не ведется", - отметил руководитель Центра политического анализа и прогноза.

По мнению Усова, борьба за влияние на Беларусь в значительной степени проиграна. В то же время эксперт заявил, что пока трудно прогнозировать, сможет ли текущее потепление отношений между Минском и Вашингтоном создать условия для более интенсивной борьбы за Беларусь.

"Необходима четкая стратегия, системное воздействие на белорусское общество и власть Лукашенко. Нельзя ограничиваться только узкой группой поддержки для оппозиции, которая в стратегическом плане малоэффективна, а влияние оппозиции, которая сейчас раздроблена, крайне мало. Необходима системная выработка информационного, политического и гибридного влияния, без провоцирования ответных действий, но такой взгляд необходим", - добавил он.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

Есть ли угроза для Украины из Беларуси

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов утверждает, что масштабные совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют серьезной угрозы для Украины и других стран, ведь задействована небольшая численность личного состава из стран ОДКБ. В то же время, чтобы подчеркнуть значимость маневров и напугать НАТО, российское руководство включило в программу отработки планирования и нанесения ядерных ударов.

"Здесь все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений", - считает он.

Учения России и Беларуси "Запад-2025" - новости по теме

"Запад-2025" - это крупнейшие совместные военные учения этого года, в которых, по официальным данным, примут участие тысячи военнослужащих и современная военная техника. Проведение таких масштабных маневров вызывает беспокойство у Варшавы и других соседних стран, ведь они проходят вблизи границ Европейского Союза.

В то же время Украина контролирует ситуацию вокруг учений. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что сейчас угроз с белорусского направления нет, а Россия пытается "раскрутить" тему информационно, создавая искусственное напряжение в медиа и социальных сетях.

Как сообщал Главред, на российско-белорусских учениях "Запад-2025" Путин и Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом, отмечает обозреватель Bild Юлиан Репке. Хотя задействовано всего 18 200 военных (из них 5 500 россиян), это не уменьшает угрозу.

Читайте также:

О персоне: Павел Усов

Павел Усов - белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже учился в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию.

Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы относительно политической ситуации в регионе.

Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем.

Его специализация - авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине новости США Беларусь новости Беларуси Павел Усов
