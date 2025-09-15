Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Белорусский диктатор пытается заручиться поддержкой Пекина в отношениях с Путиным, поскольку не может доверять своим спецслужбам, считает эксперт.

Лукашенко за счет поддержки Китая пытается обезопасить себя от Путина - Усов / Коллаж Главред

В течение всей полномасштабной войны в Украине Беларусь стала плацдармом для российской агрессии. Однако белорусский диктатор Лукашенко все больше не доверяет ни Путину, ни собственным спецслужбам, которые контролируют из Кремля.

Во второй части интервью руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов рассказал, как Лукашенко может использовать появление посольства США в Минске и при каких условиях уйдет из-под влияния Москвы.

Первую часть интервью Главреду о том, зачем Трамп снял санкции с "Белавиа" и почему налет дронов на Польшу мог быть попыткой РФ сорвать переговоры Минска и Вашингтона, можно прочесть по ссылке.

По сути, Лукашенко стал рукопожатным для Трампа. Что он будет делать дальше?

Следующий шаг — попытка через США наладить отношения с Европейским Союзом. Сейчас мы видим серьезное обострение ситуации на границе в связи с учениями: Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Для Лукашенко важно выйти из кризисных отношений с Польшей, чтобы не допустить эскалации, ведь закрытие границ парализует процесс контактов с Европейским Союзом.

ЕС с политической и экономической точки зрения для Беларуси более значим, чем США, поэтому появление американского посла может создать предпосылки для того, чтобы через США наладить отношения или хотя бы создать возможности для переговоров с ближайшими соседями — Польшей, Литвой и другими странами ЕС.

Однако многое зависит от внутренней политики Лукашенко. В отношениях с Польшей необходимо решить вопрос освобождения Андрея Пачубута, одного из руководителей польской организации меньшинств в Беларуси, осужденного на 8 лет. Этот вопрос остается камнем преткновения. Второй момент — миграционный кризис. Беларусь должна начать процесс фильтрации и задержки мигрантов, но этого не происходит. Напротив, создаются условия, при которых мигранты появляются в больших количествах на границе с Польшей и Литвой.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

Это создает серьезное столкновение и воспринимается прежде всего как гибридная атака со стороны России. Последний эпизод с арестом так называемого польского шпиона в Беларуси, Гжегоша Гавела — польского гражданина, монаха-кармелита — также вызывает напряжение. У него, как выяснилось, имелись планы учений "Запад-2025". Его задержали весьма брутально и показательно, что можно расценивать как провокацию.

С одной стороны, мы видим процесс нормализации, а с другой — перед самими учениями возникает новый конфликт с Польшей. Все это можно воспринимать как совместную операцию, которую Лукашенко не до конца способен контролировать, поскольку за этим стоят российские спецслужбы. На фоне этой ситуации обнаруживается большая сеть "квазибелорусских" шпионов в Европе, работающих через посольства и вербующих иностранных граждан.

Очевидно, что КГБ Лукашенко не способно проводить такие сложные операции без поддержки России. Беларусь в этом смысле становится ресурсом для России в вопросах безопасности, саботажа и гибридных операций. Возникает вопрос: насколько Лукашенко способен контролировать ситуацию и ограничивать действия российских спецслужб, как внутри страны, так и за ее пределами. Не случайно в Беларусь регулярно приезжает глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин для встреч с руководством КГБ, вероятно, по вопросам организации совместных операций за рубежом.

Лукашенко ограничен в том, чтобы использовать налаживание отношений и разморозку ситуации на полную мощность, поскольку Россия этого не позволит. Вместе с тем, как только Лукашенко почувствует слабость Путина и России, он будет максимально использовать ситуацию и контакты, чтобы вырваться из-под их влияния. Это не "добрая воля" Лукашенко и не забота о суверенитете Беларуси — это его внутренний инстинкт.

Частично это понимает и Украина. Например, руководитель ГУР Буданов заявлял, что Беларусь "молодец", что она не вступила в войну, хотя переброска сил и ресурсов продолжается. Киев, очевидно, надеется использовать слабости Беларуси в игре против Путина. Причем это уже было неоднократно - даже после переворота Пригожина Лукашенко сразу почувствовал возможности для маневра и максимально использовал их, чтобы укрепить собственную субъектность в отношениях с Россией.

Как, кстати, мы наблюдаем процесс расформирования подразделений "вагнеровцев" в Беларуси. Точное количество оставшихся бойцов неизвестно, но оно явно меньше, чем ожидалось, когда предполагалось их использование в 2023 году для специальных операций или провокаций в Украине. Этого уже нет. Тем не менее, показателем усиления присутствия России в Беларуси является модернизация военных объектов. При российском содействии более 13 военных объектов в Беларуси было модернизировано, в том числе объектов, связанных с выполнением стратегических задач.

Среди них — Осиповичи, а недавно украинские медиа сообщили о расширении военного объекта в Слуцке на юге Беларуси, примерно в 60 км от Минска. По некоторым данным, объекты могут использоваться для хранения тактических элементов ядерного оружия. Кроме того, возможно появление российского "Орешника" в этом или следующем году, что может быть связано не только с тактическими, но и со стратегическими ядерными вооружениями.

Очевидно, что все это находится под контролем России. В этом плане Беларусь теряет какую-либо субъектность при решении стратегически важных задач, связанных с безопасностью и выживанием страны.

Что в нынешних условиях может стать поводом для того, чтобы Лукашенко попытался выйти из-под влияния Москвы?

Очевидный проигрыш России в Украине. Пока Россия сохраняет контроль и фронт в Украине стабилизирован, Лукашенко не будет делать резких движений, поскольку понимает, что РФ сильна. Но как только, по примеру с Пригожиным, начнется хаос в России, вызванный поражением на фронте — а это уже становится проблемой для Кремля — он может искать возможности для выхода на Запад.

Признаки такого хаоса уже проявляются, есть ряд знаковых процессов: начало энергетического кризиса и дефицита, вызванное успешными атаками Украины на нефтяные узлы и перерабатывающие заводы; возвращение в Россию так называемого военного мусора из Украины — уголовников, "социального мусора", как это называет Сурков — что приводит к росту преступности и насилия; а также этнические перекосы внутри страны.

Как только Лукашенко почувствует, что внутренние проблемы ограничивают возможности для внутреннего политического контроля в РФ, он будет искать варианты выхода на Запад, из орбиты влияния Москвы.

Он начнет сразу же договариваться с Киевом, будет говорить: "Володя, я ж всегда твой друг был". Вспомним, как изменилась риторика во время интервью Лукашенко с Саймоном Шустером. Когда началась война в Украине, он говорил: "Я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Я вам карту привез". То есть он признавал, что был нанесен превентивный удар из-за подготовки Украины. Фактически он подтверждал, что имел информацию о происходящем. Однако в разговоре с Шустером он утверждал: "Я ни о чем не знал" и ссылался на то, что "русские войска заблудились": они якобы выходили из учений и пошли через Киев. Почему они пошли через Киев — это, по его словам, нужно спрашивать у Путина.

Для нас это выглядит абсурдно, но важно отметить, как меняется риторика Лукашенко. Изначально она была милитаристской: "Мы справимся за три дня, Украина не продержится". Сейчас он понимает, что война не завершится победой России. Возможно, наступит разморозка фронта, но победы Россия не добьется. А поражение или даже отсутствие победы России становится угрозой и для самого режима Лукашенко.

Одновременно и шанс, и угроза. Шанс заключается в том, что он может позиционировать себя как миротворца и использовать Минск в качестве переговорной площадки. Мол, Беларусь всегда демонстрировала готовность быть открытой для переговоров и даже чуть ли не отправлять своих миротворцев, как это было после 2014 года. Лукашенко будет использовать все эти возможности. Однако только в том случае, когда будет на сто процентов уверен, что в Минске не появятся "зеленые человечки" и не пристрелят его вместе с семьей.

А такое возможно?

Да, это возможно, потому что подобное уже случилось в 2020 году, когда были подписаны так называемые Сочинские соглашения, вследствие которых Беларусь стала плацдармом для агрессии против Украины. 2020 год по сути стал началом подготовки к полномасштабной войне с Украиной, и Беларусь была использована. Лукашенко этого боится. Тем более, он не может полностью доверять своим силовикам – по некоторым данным, в Беларуси постоянно действуют представительства ФСБ, СВР и ГРУ: в Бресте и других городах. Белорусская сторона оказывает им поддержку в некоторых операциях. Несмотря на то, что декретом от 2021 года Лукашенко формально возглавил КГБ и является политическим руководителем спецслужб, контроль остается ограниченным: спецслужбы не смогли просчитать все последствия в 2020 году.

Поэтому он прежде всего окружает себя личной гвардией — службой безопасности президента. Но и там "торчат уши Кремля", так как сотрудники регулярно ездят в Москву на совместные учения и операции. Из-за этого Лукашенко будет действовать осторожно, чтобы не провоцировать Москву на радикальные действия. Обмен политических заключенных на снятие санкций США не является критическим для России: русские тоже обменивали политзаключенных на своих агентов. Это не приводит к серьезному развороту ситуации, но Лукашенко проводит такие операции осторожно, опасаясь неожиданных инцидентов с "Новичком" или сбитым вертолетом.

Вместе с тем, в этих отношениях Лукашенко пытается заручиться поддержкой Пекина. Для него, в игре с Москвой, важны не столько западные страны, сколько хотя бы политические гарантии от Китая и лично от Си Цзиньпина. Поэтому встречи с китайским лидером проходят значительно чаще, чем с западными политиками: участие в ШОС, участие в параде, подчеркивание личных позитивных отношений с председателем КНР. На сегодняшний день это рассматривается как своего рода залог личных гарантий безопасности для Лукашенко.

Насколько эти гарантии реально глубокие и способен ли Пекин предотвратить действия Москвы или защитить Лукашенко, остается под вопросом. Тем не менее, он всячески демонстрирует, что за ним стоит Пекин, особенно в отношениях с Москвой. И в случае возникновения кризисной ситуации он, вероятно, будет опираться на поддержку Китая больше, чем на Запад, поскольку Запад в плане стратегии, тактики и безопасности, как мы видим, крайне неповоротлив.

Кстати, может ли Трамп использовать Лукашенко как связующее звено во взаимоотношениях с Пекином?

Не думаю, что Трампу нужны какие-то посредники или "почтальоны". Хотя, конечно, Лукашенко может пытаться это использовать. Он ведь постоянно делает акцент на том, что готов устроить встречу с Путиным: "Дайте мне что-то, я ему передам". То же самое он может говорить и про Си Цзиньпина: "У меня прямая линия с ним, скажите, что вы хотите, — я переговорю, может, что-то получится". Для себя он это будет использовать, позиционируя себя человеком, который способен "разрулить" любые проблемы, выступить за мир и таким образом повысить собственный статус.

Объективно США такие посредники не нужны: Вашингтон умеет решать вопросы самостоятельно — будь то с помощью авианосцев, санкций или дипломатии. Конечно, в отношениях с Россией у Трампа полный провал и отсутствие четкой позиции, что подрывает систему безопасности в целом. Однако в отношениях с Китаем, так же как и в прямых контактах с Москвой и Путиным, Лукашенко США совершенно не нужен.

Создает ли это потепление в отношениях — если его вообще можно так назвать — между Минском и Вашингтоном, для Украины и дальнейшего хода войны?

Пока я не вижу серьезных рисков. Если потепление действительно состоится и Лукашенко будет в этом заинтересован, США могут создать условия, при которых фактор участия Беларуси в войне будет полностью исключен. Однако влияние России здесь чрезвычайно велико. Даже операция с дронами показала, что 100% гарантировать, что Беларусь в будущем не будет втянута в войну или любые другие действия, крайне сложно.

Сейчас мы наблюдаем интенсивный процесс интеграции, о котором я уже говорил, в том числе по линии спецслужб. Год назад был опубликован "тайный" документ с планом России в отношении Беларуси до 2030 года, Там говорилось о необходимости к 2030 году полной интеграции вооруженных сил России и Беларуси, с подчинением белорусских войск российскому командованию. Это небольшой ресурс, но иметь под ружьем 40 000 человек и довести это число до 100 000, с резервом в 500 000 – это немалые силы для оказания дополнительного давления на Украину и страны НАТО, а также возможности для введения собственных войск.

Ни США, ни какое-либо "потепление" не смогут дать 100% гарантий. Любое потепление остается исключительно ограниченным по пространству, времени и возможностям. Это не касается стратегических, геополитических или серьезных экономических вопросов. Речь идет о точечных контактах, которые не отразятся на военном присутствии России. И на фоне этих контактов российское присутствие будет лишь усиливаться. Поэтому нужно объективно понимать: Беларусь будет ресурсом России, пока существует сама Россия.

При этом необходима борьба за этот ресурс. Просто отдавать Беларусь и ее население в 9 млн на откуп России, ничего не делая, не пытаясь втягивать страну в сферу своего влияния или оказывать информационное воздействие — мягко говоря, бесперспективно и непрактично. Необходима системная, гибридная борьба за Беларусь. На сегодняшний день такой борьбы нет. Все выглядит так, что руки подняты: там режим, гибридная оккупация, русские полностью господствуют в информационном пространстве. Запад и Украина пока проигрывают. Серьезных информационных операций или системного влияния на белорусское общество не ведется. Страна изолирована, границы на запад закрыты, что вызывает вопросы: людей, наоборот, нужно привлекать, поддерживать, чтобы они возвращались и оказывали влияние, ориентировались на запад, на Украину.

Таким образом, борьба за влияние на Беларусь в значительной степени проиграна. Сможет ли текущее потепление отношений создать условия для разворачивания более интенсивной борьбы за Беларусь и влиянияна нее — пока трудно сказать. Но необходима четкая стратегия, системное воздействие на белорусское общество и власть Лукашенко. Нельзя ограничиваться только узкой группой поддержки для оппозиции, которая в стратегическом плане малоэффективна, а влияние оппозиции, которая сейчас раздроблена, крайне мало. Необходима системная выработка информационного, политического и гибридного воздействия, без провоцирования ответных действий, но такой взгляд необходим.

То есть говорить о том, что в дальнейшем США могут использовать Беларусь для того, чтобы постепенно готовить пути для снятия санкций против России, пока не приходится?

На мой взгляд, этого не наблюдается. Конечно, мы не можем заглянуть в голову Трампа, и судя по его подходу, хотя недавно министр финансов заявил, что США готовы вводить санкции и призывают европейцев присоединяться, переставать покупать российскую нефть в Индии и так далее, сложно предсказать его действия. Сегодня он может встречаться с Путиным, завтра — говорить о введении новых санкций против РФ.

Но в этих условиях санкционная политика США в отношении России никак не привязана к Беларуси. Если Трамп действительно принял какое-то решение самостоятельно или под влиянием внешних факторов — что, судя по всему, регулярно происходит, и существуют определенные каналы влияния на него — то он придет к этому и без участия Беларуси.

В этом плане значение Беларуси не столь велико. Если там есть воля налаживать отношения с Россией и в какой-то степени идти на уступки в отношении Украины, Беларусь в этом контексте почти не играет роли. Поэтому на сегодняшний день необходимо оценивать происходящее вокруг Беларуси в гуманитарной и политической сферах отдельно от ситуации с Россией.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

